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Клинцевич: Отношения России и США оказались в "глубокой яме" по вине Байдена
08 апреля 2021, 00:15 • 84 • Политика
Отношения между Россией и США оказались в более "глубокой яме", чем во времена холодной войны. И винить можно американского президента Джо Байдена, считает экс-сенатор Франц Клинцевич.
Российско-американские отношения деградировали по вине Соединённых Штатов. Об этом РИА ФАН заявил экс-сенатор Франц Клинцевич.
Ранее стало известно, что МИД России не планирует пока возвращать посла Анатолия Антонова в Вашингтон. Вопрос напрямую увязан с действиями американцев, направленными на нормализацию диалога.
Как считает Клинцевич, надежда на восстановление призрачная, ибо Белый дом продолжает потакать агрессивным действиям Киева в Донбассе. В происходящем он винит администрацию нового президента США Джо Байдена.
"Отношения России с США сегодня находятся в такой глубокой яме, в какую они не падали даже во времена холодной войны. Это настолько запредельно, что такое невозможно было даже представить", - пояснил бывший сенатор.
Он надеется, что попытка возобновления диалога между двумя сторонами может быть предпринята на саммите по климату, который пройдёт в апреле 2021 года. Дело в том, что вопросы экологии беспокоят всех. Однако всё может испортить Украина, которая нагнетает обстановку у границ России.
Как ранее заявил политолог Сергей Марков, американцы могут воспользоваться стычками в Донбассе, чтобы объявить нелегитимными выборы в Государственную Думу. Он уверен, что за эскалацией конфликта стоит американская "партия войны", а президент Украины Владимир Зеленский является лишь исполнителем чужой воли.
"Задумана братоубийственная война. И люди, которые её задумали, без сомнения, являются военными преступниками", - считает Марков.
Он напомнил, что осенью 2021 года в России пройдут парламентские выборы. Развязав войну, американцы попытаются объявить голосование нелегитимным, передаёт "ПолитЭксперт".
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