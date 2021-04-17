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Клинцевич об американской стратегии Киева: "Провоцируют, создают и говорят, что им страшно"

17 апреля 2021, 03:20  •  60 • Политика
Экс-сенатор Франц Клинцевич описал текущую стратегию Киева, которая сформирована по американским лекалам. "Провоцируют, создают и говорят, что им страшно", - считает он.
Власти Украины действую в полном соответствии с американской стратегии, проводя "вялую" эскалацию конфликта в Донбассе. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил экс-сенатор Франц Клинцевич.
Речь идет о расширении военных действий в отношении украинцев, а также втягивании России в реальный конфликт. При этом Киева просит от американцев предоставить инструкторов для подготовки солдат, чтобы нейтрализовать угрозу, которой нет.
"Просто они провоцируют, создают и говорят, что им страшно. Ничего-ничего, отвечает большой дядя, сейчас мы подойдем и поможем", - пояснил Клинцевич
Политик не исключает, что в будущем начнется интенсивная работа на местности, которая перетечёт в военные действия.
Как ранее заявил сайту 360tv.ru депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков, власти России не могут оставить без внимания активизацию войск НАТО вблизи своих границ. Однако перед Москвой сейчас стоит куда более глобальная задача.
НАТО хочет вынудить Россию уйти с мировой арены, что позволит Вашингтону переключить внимание на борьбу с Китаем. И Украина может выступить в качестве плацдарма, хотя никто её в состав альянса не возьмёт.
Дипломатическими и военными путями ситуацию не изменить. Поэтому Москва должна сформировать новую социально-экономическую модель, которая позволит стране развиваться и противостоять любым внешним угрозам.

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