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Клинцевич о запрете русских соцсетей на Украине: Зеленский лишился самостоятельности
15 мая 2020, 22:55 • 69 • Политика
Сенатор Франц Клинцевиц прокомментировал запрет русских соцсетей на Украине. Он считает, что Владимира Зеленского окончательно лишили самостоятельности, а украинцев - прав на альтернативное мнение.
Президент Украины Владимир Зеленский утратил самостоятельность. Такое мнение телеканалу "360" заявил член Совета Федерации России Франц Клинцевич.
Ранее стало известно о том, что Зеленский подписал указ о продлении блокировки на территории Украины сервисов "Яндекс", Mail.Ru, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также ряда других российских ресурсов. При этом до своего избрания политик неоднократно критиковал данный запрет.
Как считает Клинцевич, действующий украинский лидер более не проводит самостоятельную политику и действует по указке наставников из Европы и США. Блокировка же направлена на то, чтобы не дать украинцам сформировать альтернативное мнение.
Поэтому Киев ссылается на "российскую пропаганду". Также игнорируется нарушение международных прав и демократических принципов.
"Совершён государственный беспредел с явными признаками преступления и сокрытия истинного положения дел", - добавил сенатор.
Ранее стало известно о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили стал главой исполнительного комитета реформ Украины. Приказ подписал лично президент страны Владимир Зеленский.
После этого грузинский политик призвал посольство США и Агентство по международному развитию (USAID) укрепить сотрудничество с Киевом, сославшись на свой опыт работы в Грузии. Впрочем, он также раскритиковал политику МВФ, пригрозив прекращением сотрудничества.
Как заявил РИА ФАН украинский политолог Евгений Голышкин, команда Зеленского может использовать Саакашвили в собственной политической игре. При этом он посылает сигнал Западу о необходимости предоставления новых кредитов.
"Без какой-то конкретной пошаговой программы преодоления затяжного украинского политического и экономического кризиса такие заявления - пустой звук. Не стоит забывать, что МВФ такая организация, которая может и вынудить взять кредит на выгодных фонду условиях. Так что не стоит придавать особого значения словам горе-реформатора", - поведал эксперт.
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