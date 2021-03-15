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Клинцевич о возможном вводе войск НАТО в Донбасс: Киев "дёргает тигра за усы".

15 марта 2021, 02:25  •  6 • Политика
Бывший сенатор Франц Клинцевич прокомментировал информацию о возможном вводе войск НАТО в Донбасс. Он считает, что Киев "дёргает тигра за усы", ибо последствия будут самыми серьёзными.
Первый президент Украины Леонид Кравчук потребовал привлечь США к переговорам по Донбассу. Ситуацию в интервью РИА ФАН прокомментировал экс-сенатор Франц Клинцевич.
По словам политика, Кравчук давно поддерживает силовой вариант урегулирования регионального конфликта. Однако он понимает, что у ВСУ нет сил для этого. Поэтому украинская сторона пытается вовлечь в противостояние силы стран НАТО. Последние могут заявить, что с Москвой "договориться нельзя", хотя в реальности она не является стороной конфликта.
Экс-сенатора удивляет то, что украинская сторона упорно саботирует Минские соглашения, в которых четко определён порядок урегулирования войны в Донбассе. Привлечение сил НАТО приведет к тому, что под прикрытием миротворческих лозунгов будет предпринято военное вмешательство.
"Это официальный повод для введения войск... Дергают тигра за усы - последствия будут очень серьезными", - уверен Клинцевич.
Как ранее заявил военный эксперт Константин Сивков, российская сторона не должна игнорировать военные учения с участием американских военных, которые были организованы в Румынии. В НАТО готовятся к созданию группировок, способных вести крупномасштабные наступательные действия.
"Главное - это отработка практических действий в короткое время по переброске крупных соединений войск контингента США, развёртывание их у наших границ и ведение крупномасштабных боевых действий с применением оперативно-тактических ракетных комплексов сухопутными войсками", - поведал Сивков телеканалу "360".
Высказывания эксперта не являются домыслами. Недавно стало известно, что Соединённые Штаты разместили на территории Румынии 18 ракетных комплексов M142 HIMARS. Оттуда снаряды могут долелеть до Крымского полуострова. Впрочем, сейчас он является наиболее защищённым регионом России.

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