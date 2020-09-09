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Клинцевич о судьбе "Северного потока - 2": Меркель сдалась, но не немецкий бизнес
09 сентября 2020, 06:55 • 162 • Политика
Как считает сенатор Франц Клинцевич, в деле о судьбе "Северного потока - 2" канцлер ФРГ Ангела Меркель уже сдалась, но не немецкий бизнес, заинтересованный в прибыли.
Германия должна понимать, что, остановив строительство "Северного потока - 2", европейский бизнес понесёт колоссальные убытки. Об этом РИА ФАН заявил российский сенатор Франц Клинцевич.
По мнению парламентария, Москве объявили экономическую и информационную войну, ибо США намерены захватить все рынки, вытеснив Россию. Однако европейский бизнес вложил в проект "Северный поток - 2" большие деньги, рассчитывая на получение серьёзных дивидендов. Поэтому методы американцев принесут Европе только потери.
Что касается Германии, то она совершила большую стратегическую ошибку, поддавшись на провокацию с отравлением Алексея Навального. И непонятно, как Берлин будет из неё выходить.
"Ждём решения Меркель: сдастся она или нет. По-моему, она давно сдалась, но серьёзный бизнес, который её поддерживает, пока что эту ситуацию держит в паритете", - пояснил Клинцевич.
Учитывая это, Россия должна предупредить партнёров не играть с огнём, ибо она будет зеркально реагировать на угрозы.
Как ранее заявил телеканалу "360" депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт, немецкой стороне необходим газопровод "Северный поток - 2" для сохранения энергетической безопасности. Дело в том, что Германия постепенно отказывается от атомной энергетики под давлением экологов и "зелёных".
Однако потребности в энергии никуда не делись. И Россия способна их удовлетворить.
"Без "Северного потока - 2", без газа, который направят по нему, в Германии просто не срастается вопрос энергетической безопасности", - объяснил он.
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