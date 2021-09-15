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Клинцевич о "пороховой бочке" Афганистана: "Конечной целью будем мы"

15 сентября 2021, 20:50  •  168 • Политика
Бывший сенатор Франц Клинцевич сравнил Афганистан с "пороховой бочкой". "Конечной целью будем мы", - прогнозирует он.
США планируют сыграть на противоречиях между базирующимися в Афганистане террористическими группировками. Об этом РИА ФАН заявил руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
Он пояснил, что вывод американских войск из страны, которой "подарили" военной техники на 85 миллиардов долларов, просто так не мог произойти. Именно поэтому возникло много конспирологических теорий.
По мнению Клинцевича, Вашингтон намерен решать свои задачи при помощи спецслужб, а также чужими руками. В частности, речь идёт о развитии противоречий между "Талибаном"*, "Аль-Каидой"** и "Исламским государством"***.
Те же талибы* крайне неоднородны, ибо в организации есть боевики с разным мировоззрением и подходами.
"Будет много противоречий, которые приведут к тяжёлым последствиям", - добавил Клинцевич.
Сейчас Афганистан напоминает "пороховую бочку", которая будет взрываться не один раз. Пострадать могут соседние страны, ибо усилятся миграционные потоки, будет создаваться прикрытие для террористической деятельности.
"Конечной целью будем мы", - прогнозирует эксперт.
Как ранее заявил изданию polit.info военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, нет никаких гарантий, что боевики "Талибана" не начнут применять захваченный американский арсенал против стран - членов СНГ. Амбиции талибов могут "вырасти из афганских штанишек", распространившись на соседние территории. Под угрозой могут оказаться Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия и Казахстан.
"Неизвестно, как они себя поведут, когда окрепнут и сформируют армию на горе того оружия, которое им досталось на халяву", - пояснил Баранец.
Как добавил политолог Владимир Штоль, из-за кризиса в Афганистане европейцы в очередной раз убедились в ненадёжности гарантий, которые дают США. Поэтому в Европе вновь заговорили о необходимости создания независимой от НАТО армии.
Как передаёт "ПолитЭксперт", в нынешних условиях нет возможности для реализации проекта. Но провалы США могут запустить "эффект домино", вынуждая пересмотреть имеющиеся стратегии.
* "Талибан" (талибы) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
** "Аль-Каида" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
*** "Исламское государство" (ИГ) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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