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Клинцевич о провокации в Черном море: "Я рукоплещу нашим военным"

24 июня 2021, 03:15  •  103 • Политика
Экс-сенатор Франц Клинцевич прокомментировал провокацию, которую организовал британский эсминец. "Я рукоплещу нашим военным", - пояснил он.
Экс-сенатор Франц Клинцевич высоко оценил действия ВМФ России, которые пресекли провокацию британских моряков у берегов Крыма. Об этом пишет РИА ФАН.
Как сообщили в Минобороны России, британский эсминец Defender нарушил госграницу в районе мыса Фиолент. Черноморский флот и погранслужба ФСБ предупредили британцев о применении оружия, но реакции со стороны Defender не последовало.
В результате самолёт Су-24М сбросил четыре авиационные бомбы, а сторожевой корабль открыл предупредительный огонь по вражескому судну. Только после этого Defender покинул территориальные воды России.
"Я рукоплещу действиям наших военных", - заявил Клинцевич.
Он считает, что история послужит всем уроком, ибо британцы нарушили международные правила. При этом Москва давно предупреждала не проводить учений НАТО в Черном море.
Он уверен, что Лондон планировал провокацию. Если бы эсминец задержался у берегов Крыма, то ВМС России могли потопить его на законных основаниях.
"Ни минуты не сомневаюсь, что теперь на Западе и в Киеве поднимется страшный вой и крик. Но должен предупредить: думаю, теперь Россия всегда будет действовать только так", - пояснил он.
Ранее депутат Государственной думы и Герой России, полковник Владимир Богодухов заявил, что Черноморский "безупречно" отреагировал на провокацию ВМС Великобритании. Он также обвинил британцев в грубом нарушении и выразил надежду на то, что последует реакция со стороны МИД на провокацию Лондона, передает телеканал "360".

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