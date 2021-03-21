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Клинцевич о напугавшем американцев Байдене: "А если он даст команду на пуск ракет?"

21 марта 2021, 06:55  •  179 • Политика
Экс-сенатор Франц Клинцевич прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена, которые напугали простых американцев. "А если он даст команду на пуск ракет?" - поинтересовался он.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов поблагодарил американцев, которые прислали ему письма с извинениями за провокационные высказывания главы США Джо Байдена. Ситуацию в интервью изданию "ПолитЭксперт" прокомментировал экс-сенатор Франц Клинцевич.
Напомним, Байден согласился с утверждением журналиста о том, что президент России Владимир Путин якобы является "убийцей". В ответ российский лидер вызвал американского коллегу на дебаты, но последний отказался.
Клинцевич указал на то, что у Байдена наблюдаются большие проблемы со здоровьем. Недавно президент Штатов умудрился упасть на трапе самолета, многие указывают на неадекватное поведение и путанные высказывания политика.
Это замечают и простые американцы, которые начинают беспокоиться. А ряд экспертов предлагает ограничить в США полномочия президента.
"А если он даст команду на пуск ракет? И вот это вызывает у всех сильное беспокойство. Американцам нужно со всем этим разобраться и понять, как жить с таким президентом", - добавил экс-сенатор.
Ранее депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко заявил, что у Джо Байдена наблюдаются проблемы со здоровьем. В частности, речь идёт о расстроенной психике и нарушениях мыслительных процессов.
"То, что он говорил, как он формулировал свои ответы, свидетельствует о том, что сегодня это проблема медицинского характера - проявление угасающего ума", - заявил Онищенко в интервью РИА ФАН.
А сын экс-президента США Дональда Трампа заявил, что весь мир видит слабость Байдена, а у Москвы якобы "уже текут слюни".
"Весь мир знает, что у нас нет лидера, только пустой костюм с телесуфлёром", - цитирует слова Трампа-младшего News.ru.

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