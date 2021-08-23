Экс-сенатор Франц Клинцевич назвал вывод войск США из Афганистана "спектаклем для решения тактической задачи", от которого может пострадать Россия.

Решение США о выводе войск из Афганистана может быть тактической хитростью в войне с Россией. Об этом РИА ФАН заявил руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

По его словам, Вашингтон решил изменить привычные методы своей внешней политики. Изначально американцы проводили спецоперации своими силами, но такой подход в итоге признали малоэффективным и очень затратным. Теперь Штаты хотят решать экономические и внешнеполитические вопросы чужими руками.

"Многие сегодня упиваются проигрышем американцев. Однако это - спектакль для решения тактической задачи", - считает бывший сенатор.

Не исключено, что с Афганистана конфликт перекинется на соседние страны. И Москва придется реагировать на происходящее. Впрочем, военные, спецслужбы, чиновники и дипломаты России внимательно следят за происходящим. Это говорит о том, что к афганской проблеме относятся серьезно.

"Возможно, и удержим ситуацию с учетом нашего сирийского опыта и многих очень решительных и обязательных действий, которые в последнее время демонстрирует Россия", - указал Клинцевич.

Как ранее заявил News.ru политолог Борис Шмелёв, Россия не будет вмешиваться в конфликт на территории Афганистана. Дело в том, что у нее и так есть печальный опыт времен СССР.

Москва уже получила от "Талибана"* гарантии того, что посольство России в Кабуле продолжит работать в безопасности. И дипломаты будут пытаться налаживать отношения с новыми властями страны, добиваясь от них более разумной политики.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.