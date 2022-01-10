Клинцевич назвал первый признак деградации из-за "западных ценностей": "Изменить невозможно"

Экс-сенатор и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич назвал первый признак деградации США из-за распространяемых ими же "западных ценностей". По его словам, ситуацию теперь изменить "практически невозможно".

В беседе с РИА ФАН Франц Клинцевич поделился мнением о том, что Америку ожидают проблемы и об этом говорят "очень много абсолютно расходящихся в точках зрения экспертов". По мнению бывшего сенатора, такие прогнозы связаны с рядом обстоятельств, в том числе и то, что за последние 30 лет после распада СССР США, получив доминирующие во всём мире позиции, "сделали огромное количество ошибок".

Экс-сенатор отметил, что на почве гражданских и демократических свобод власть создала себе очень большие трудности.

"Эти свободы формально декларируются, в то время как правящая элита пытается всем управлять", - сказал он.

По его словам, пропагандируемая сексуальная толерантность не приведёт США ни к чему хорошему. В пример он привёл историю восьмилетнего мальчика, который вдруг решил сменить пол, за что получил ремня от отца.

"Отца посадили в тюрьму", - напомнил Клинцевич, отметив, что это "служит первым признаком деградации общества в глобальном масштабе".

"Изменить эту ситуацию практически невозможно", - подчеркнул он.