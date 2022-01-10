Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захват биолаборатории. В Алма-Ате сбылись худшие опасения?
Русские вошли в Казахстан - впечатлены даже скептики: "Красиво"
Стало известно о беспрецедентном решении Назарбаева
"Борцы с виранией" Казахстана разоблачены - снято на Украине
Главная / Политика

Клинцевич назвал первый признак деградации из-за "западных ценностей": "Изменить невозможно"

10 января 2022, 11:30  •  184 • Политика
Экс-сенатор и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич назвал первый признак деградации США из-за распространяемых ими же "западных ценностей". По его словам, ситуацию теперь изменить "практически невозможно".
В беседе с РИА ФАН Франц Клинцевич поделился мнением о том, что Америку ожидают проблемы и об этом говорят "очень много абсолютно расходящихся в точках зрения экспертов". По мнению бывшего сенатора, такие прогнозы связаны с рядом обстоятельств, в том числе и то, что за последние 30 лет после распада СССР США, получив доминирующие во всём мире позиции, "сделали огромное количество ошибок".
Экс-сенатор отметил, что на почве гражданских и демократических свобод власть создала себе очень большие трудности.
"Эти свободы формально декларируются, в то время как правящая элита пытается всем управлять", - сказал он.
По его словам, пропагандируемая сексуальная толерантность не приведёт США ни к чему хорошему. В пример он привёл историю восьмилетнего мальчика, который вдруг решил сменить пол, за что получил ремня от отца.
"Отца посадили в тюрьму", - напомнил Клинцевич, отметив, что это "служит первым признаком деградации общества в глобальном масштабе".
"Изменить эту ситуацию практически невозможно", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



184
Источник
Похожие новости
10 января 2022, 00:25
"Дядь, а ты кто?": Короткий совет от русских летит в США через Казахстан
10 января 2022, 00:25
Переговоры России и США начались потрясающе, заявил Рябков
10 января 2022, 02:10
На Казахстан - освобождать Мариуполь: смешнее анекдотов только украинские тик-токи
10 января 2022, 06:15
Освободить и Донбасс, и Одессу: Маргарита Симоньян задала главный вопрос
10 января 2022, 03:55
Главная странность погромов в Казахстане. Бунтовщикам не нужна власть, цель иная
10 января 2022, 09:45
Журналисту хватило трёх слов для "очень вежливого" ответа на дерзость украинского посла
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 января 2022, 00:25
"Дядь, а ты кто?": Короткий совет от русских летит в США через Казахстан
10 января 2022, 00:25
Переговоры России и США начались потрясающе, заявил Рябков
10 января 2022, 02:10
На Казахстан - освобождать Мариуполь: смешнее анекдотов только украинские тик-токи
10 января 2022, 06:15
Освободить и Донбасс, и Одессу: Маргарита Симоньян задала главный вопрос
10 января 2022, 03:55
Главная странность погромов в Казахстане. Бунтовщикам не нужна власть, цель иная
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2022, 16:50
Казахские силовики разозлили коллег из Киргизии: "Я ещё раз говорю"
03 января 2022, 20:15
Москва лишилась "последнего украинского репортёра"
06 января 2022, 20:00
Можем сделать неприятно: Зачем Псаки грубит России и чем это чревато
06 января 2022, 22:20
Казахские погромы докатились до Нью-Йорка. Протестующие обратились к русским
03 января 2022, 23:45
Баранец раскрыл "пикантную деталь" "бронежилета" Путина
09 января 2022, 09:15
Стало известно о беспрецедентном решении Назарбаева
08 января 2022, 19:50
Захват биолаборатории. В Алма-Ате сбылись худшие опасения?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.