Клинцевич назвал истинную цель вторжения военного ледокола Норвегии в экономзону России

Ранее Telegram-канал "Оперативная линия" сообщил, что военный ледокол KV Svalbard "проводит турне в исключительной экономической зоне России". Он следует по трассе Северного морского пути. Уведомлений о своём маршруте норвежцы не присылали и разрешения идти именно этим курсом не получали.

Клинцевич напомнил, что Россия экономически заинтересована в Арктике и на сегодняшний день это единственная страна, которая способна её освоить. На Западе нет ни инфраструктуры, ни технологий, которые для этого необходимы.

Но Арктика является "лакомым кусочком". По мнению политика, Соединённые Штаты через другие страны пытаются проводить провокации.

"Таким образом они пытаются проверить реакцию России: как она будет к этому относиться, какие действия будет предпринимать", - считает бывший сенатор.

По его мнению, России нужно быть готовой к любым провокациям и усилению давления. Нельзя позволять "отжать" свои территории, а именно так идентифицирует РФ Северный морской путь. От Вашингтона уже неоднократно звучали заявления, что в данной зоне необходимо нарушить доминирование России. Не исключено, что столь экстремальные климатические условия для американских военных кораблей просто неприемлемы, пишет РИА ФАН.

На борту KV Svalbard 55 офицеров и учёных. Они действуют в рамках проекта Coordinated Arctic Acoustic Thermometry Experiment. Предполагается, что в море Бофорта специалисты будут мониторить гидрометеоусловия американского арктического сектора.