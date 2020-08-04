Клинцевич назвал армейские сборы в Белоруссии "контрпродуктивным шагом"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посылает "сигналы" России, стягивая к границе войска для проведения плановых сборов. Об этом телеканалу "360" заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Сенатор призывает не искать тайного смысла в армейских сборах. Однако он не исключает, что белорусского лидера кто-то "накачивает глупостями".

Нужно понимать, что Москва больше других заинтересована в том, чтобы Лукашенко победил на грядущих выборах. Не исключено, что за действиями Минска стоят политтехнологи, которые рассчитывают завоевать симпатии прозападного и либерального электората за счёт конфликта с Россией.

"Мне кажется, это контрпродуктивный шаг. Но более точно, как глупостью, я это никак не назову", - считает он.

Как передаёт Ura.ru, ранее член Совета Федерации Алексей Пушков предупредил о том, что Запад заинтересован в том, чтобы поссорить Россию с Белорусией, после чего последует попытка смены режима в последней. Что касается Лукашенко, то он стремится извлечь выгоду из этого, хотя провести подобные манёвры ранее никому не удавалось.

"Интерес один: оторвать Белоруссию от России и добиться смены режима", - добавил сенатор.