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Клинцевич назвал армейские сборы в Белоруссии "контрпродуктивным шагом"
04 августа 2020, 20:10 • 236 • Политика
Сенатор Франц Клинцевич назвал армейские сборы в Белоруссии и антироссийские выпады Минска "контрпродуктивным шагом" со стороны Александра Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посылает "сигналы" России, стягивая к границе войска для проведения плановых сборов. Об этом телеканалу "360" заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.
Сенатор призывает не искать тайного смысла в армейских сборах. Однако он не исключает, что белорусского лидера кто-то "накачивает глупостями".
Нужно понимать, что Москва больше других заинтересована в том, чтобы Лукашенко победил на грядущих выборах. Не исключено, что за действиями Минска стоят политтехнологи, которые рассчитывают завоевать симпатии прозападного и либерального электората за счёт конфликта с Россией.
"Мне кажется, это контрпродуктивный шаг. Но более точно, как глупостью, я это никак не назову", - считает он.
Как передаёт Ura.ru, ранее член Совета Федерации Алексей Пушков предупредил о том, что Запад заинтересован в том, чтобы поссорить Россию с Белорусией, после чего последует попытка смены режима в последней. Что касается Лукашенко, то он стремится извлечь выгоду из этого, хотя провести подобные манёвры ранее никому не удавалось.
"Интерес один: оторвать Белоруссию от России и добиться смены режима", - добавил сенатор.
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