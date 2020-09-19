Клинцевич лишился статуса сенатора: Названо имя того, кто займёт его место в Совете Федерации

Известный российский сенатор Франц Клинцевич уходит со своего поста в Совете Федерации. Его кресло займёт депутат думы Смоленской области Нина Куликовских, говорится в указе губернатора региона Алексея Островского.

Соответствующий документ был подписан 18 сентября и в этот же день вступил в силу. В указе уточняется, что освобождение Франца Клинцевича от должности и назначение Нины Куликовских осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О порядке формирования Совета Федерации...".

Напомним, Клинцевич занимал пост сенатора с 2015 года и несколько лет являлся первым заместителем председателя Комитета Совфеда по обороне и безопасности.

До того как стать сенатором, Клинцевич 16 лет был депутатом Госдумы. За свою деятельность он отмечен множеством наград, среди которых орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Александра Невского, орден Почёта, почётные грамоты от Госдумы и Совфеда, благодарность Президента и другие.