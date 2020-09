Клинцевич: Киеву надо думать о погибших при крушении, а не о карте Крыма

Украинской власти в первую очередь необходимо думать о своем населении, о погибших при крушении Ан-26, а не о том, чей Крым, считает бывший сенатор Франц Клинцевич.

Ранее украинское посольство в Великобритании раскритиковало статью «Би-би-си» о крушении военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом. Дипломатам не понравилось, что британские журналисты проиллюстрировали материал картой, на которой Крым не относился к территории Украины.

Представители посольства выразили надежду, что издание опубликовало указанную карту по ошибке. Чуть позже материал был удален с сайта телеканала, а в новой статье появились извинения за «некорректную» карту.

Coming from @BBCWorld, it is hard to believe our eyes. We do hope it was an ordinary blunder that will be corrected promptly #CrimeaIsUkraine #KyivNotKievhttps://t.co/tOwMZayzhy pic.twitter.com/p2HaSt1mxW