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Клинцевич: Киеву надо думать о погибших при крушении, а не о карте Крыма

26 сентября 2020, 20:35  •  40 • Украина
Украинской власти в первую очередь необходимо думать о своем населении, о погибших при крушении Ан-26, а не о том, чей Крым, считает бывший сенатор Франц Клинцевич.
Ранее украинское посольство в Великобритании раскритиковало статью «Би-би-си» о крушении военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом. Дипломатам не понравилось, что британские журналисты проиллюстрировали материал картой, на которой Крым не относился к территории Украины.
«Не можем поверить своим глазам», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Представители посольства выразили надежду, что издание опубликовало указанную карту по ошибке. Чуть позже материал был удален с сайта телеканала, а в новой статье появились извинения за «некорректную» карту.
Coming from @BBCWorld, it is hard to believe our eyes. We do hope it was an ordinary blunder that will be corrected promptly #CrimeaIsUkraine #KyivNotKievhttps://t.co/tOwMZayzhy pic.twitter.com/p2HaSt1mxW
— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) September 25, 2020
Бывший сенатор Франц Клинцевич раскритиковал украинские власти за то, что «их больше волнуют карты и позиционирование страны в мировом политическом поле».
«В свое время (Борис) Ельцин, проводя совещание, выдал крылатую фразу: «Не так сели». Сказал он это потому, что тогда в его окружении люди крайне ревностно относились к тому, кто как позиционируется с учетом занимаемой должности. Этот сюжет показали по телевизору, и я тогда серьезно расстроился, потому что люди, которые должны решать судьбы россиян и думать, как стране жить дальше, уделяют столь пристальное внимание тому, кто и как сидит. Разве делу будет мешать, если кто-то сядет не так и кого-то пропустят вперед? Вот и тут ситуация аналогичная: вместо того, чтобы подумать, как помочь семьям, решить проблему, выявить причины катастрофы, они переживают насчет карты», — говорит собеседник ФАН.
По мнению Франца Клинцевича, в первую очередь Киев должен был бросить все силы на то, чтобы решить проблему с огромным износом парка авиационной техники и маленьким налетом часов у курсантов и строевых летчиков. И только после этого возвращаться к политическим заявлениям.
«Но даже так — те, кто живут в Великобритании и проводят русофобию, являются реалистами и понимают: Крым давно российский, и с этим надо смириться. Я хотел бы высказать соболезнования всем родным и близким погибших при крушении и кратко сказать: друзья, беритесь за голову, иначе вас точно когда-нибудь посадят на вилы. Киеву надо думать о погибших при крушении, а не о карте Крыма, с полуостровом у вас уже все закончилось, он всегда будет принадлежать России. Поэтому люди, население должны быть на первом месте», — заключил эксперт.
Напомним, военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Чугуеве во время учебного полета. На его борту находились 27 человек — семь членов экипажа и 20 курсантов. Как сообщала Госслужба по ЧС, на месте катастрофы нашли тела 25 человек. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двигателя.
В свою очередь заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что к крушению военно-транспортного Ан-26 под Харьковом могла привести усталость экипажа после продолжительных учений.
Автор: Сергей Гагарин

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