|
Клинцевич: Киеву надо думать о погибших при крушении, а не о карте Крыма
26 сентября 2020, 20:35 • 40 • Украина
Украинской власти в первую очередь необходимо думать о своем населении, о погибших при крушении Ан-26, а не о том, чей Крым, считает бывший сенатор Франц Клинцевич.
Ранее украинское посольство в Великобритании раскритиковало статью «Би-би-си» о крушении военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом. Дипломатам не понравилось, что британские журналисты проиллюстрировали материал картой, на которой Крым не относился к территории Украины.
Представители посольства выразили надежду, что издание опубликовало указанную карту по ошибке. Чуть позже материал был удален с сайта телеканала, а в новой статье появились извинения за «некорректную» карту.
Бывший сенатор Франц Клинцевич раскритиковал украинские власти за то, что «их больше волнуют карты и позиционирование страны в мировом политическом поле».
По мнению Франца Клинцевича, в первую очередь Киев должен был бросить все силы на то, чтобы решить проблему с огромным износом парка авиационной техники и маленьким налетом часов у курсантов и строевых летчиков. И только после этого возвращаться к политическим заявлениям.
Напомним, военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Чугуеве во время учебного полета. На его борту находились 27 человек — семь членов экипажа и 20 курсантов. Как сообщала Госслужба по ЧС, на месте катастрофы нашли тела 25 человек. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двигателя.
В свою очередь заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что к крушению военно-транспортного Ан-26 под Харьковом могла привести усталость экипажа после продолжительных учений.
Автор: Сергей Гагарин
Подпишитесь на нас
Загрузка...
40
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 сентября 2020, 11:55
|
23 сентября 2020, 17:25
|
24 сентября 2020, 02:35
|
26 сентября 2020, 08:40
|
21 сентября 2020, 07:40
|
23 сентября 2020, 00:00
|
23 сентября 2020, 12:50