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Клинцевич: Киев ответил на предложение о передаче техники из Крыма политическим хамством

23 января 2018, 00:24  •  178 • Политика

МОСКВА, 22 января./ТАСС/. Отказ Киева от предложения РФ о возвращении военной техники из Крыма был ожидаемым и говорит о нежелании Украины искать точки взаимодействия с Россией. Такое мнение высказал в понедельник журналистам первый заместитель председателя Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Собственно, другой реакции мы и не ждали. Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув все с ног на голову. Я имею в виду заявление главы украинского МИД Павла Климкина, что у Киева нет никакого диалога с Москвой по статусу Крыма", - сказал Клинцевич.

Зампред указал, что в действительности все наоборот - это у России нет и не может быть никакого диалога с Украиной по статусу Крыма. "Он определен народом на референдуме 16 марта 2014 года и обсуждению не подлежит. Отклонив предложение России о возвращении техники из Крыма, украинская власть в очередной раз продемонстрировала свое явное нежелание искать даже малейшие точки соприкосновения с Россией", - цитирует сенатора его пресс-служба.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она в плачевном состоянии. Позднее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что этот вопрос требует "очень тщательного изучения".

Комментируя предложение Путина, Климкин в понедельник дал понять, что Киев не будет забирать свою военную технику из Крыма в ответ на предложение Москвы. По его словам, у Украины с Россией нет никакого диалога по вопросам, касающимся статуса Крыма, и Киев не будет делать "никаких вещей, которые могут ослабить" украинскую юридическую или политическую позицию. Министр указал, что Киев не получал официального обращения от России, и назвал предложение Москвы "трюком".

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