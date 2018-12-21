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Клинцевич исключил вероятность войны между Россией и Украиной

21 декабря 2018, 20:54  •  72 • Украина
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич исключил возможность войны между Россией и Украиной.
 
РИА Новости
 

«Абсолютно убеждён, что никакой войны между Россией и Украиной быть не может. Это наша принципиальная позиция», — цитирует его РИА Новости.

Ранее депутат Верховной рады Виталий Куприй внёс проект обращения к украинскому лидеру Петру Порошенко с просьбой объявить войну России.

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