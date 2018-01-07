Клинцевич: идея считать период нахождения Украины в СССР оккупацией лишена здравого смысла

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МОСКВА, 7 января./ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что предложение главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича считать период нахождения Украины в составе СССР оккупацией рассчитано только на молодежь, лишено здравого смысла и демонстрирует незнание истории. Такое мнение сенатор высказал в воскресенье журналистам.

"Людей старшего поколения на этой мякине не проведешь: они прекрасно помнят, что народ на Украине жил в те годы богаче, зажиточнее, чем в России. Собственно, это касалось и других союзных республик. Россия в буквальном смысле отрывала от себя, чтобы обеспечить другим народам приемлемый уровень жизни. Так кого же тогда считать оккупантом?", - сказал Клинцевич.

Сенатор отметил, что предложение Вятровича закрепить на законодательном уровне правопреемственность современной Украиной традиций Украинской Народной Республики (УНР) вообще не поддается осмыслению. "Может, Киев хочет вернуться к тем границам, которые существовали тогда, ужавшись почти наполовину? Кстати, этой половиной Украина приросла, находясь в составе Советского Союза. Ничего себе, "оккупация", - подчеркнул Клинцевич.

Ранее глава института нацпамяти Украины Владимир Вятрович предложил признать период в составе СССР "оккупацией" и принять законы, которые бы зафиксировали правопреемственность нынешней страной традиций Украинской Народной Республики (УНР). При этом Вятрович считает, что Киев должен продемонстрировать "политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 1917-1921 годов до современного государства".

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