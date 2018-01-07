Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина: от расколотого государства к разорванному
СМИ: в 2017 году украинского гражданства лишились более 5 тыс. человек
«Не спрячутся даже новейшие самолёты»: как Россия совершенствует радиолокационну...
Симоньян считает, что версия "вмешательства РФ" в выборы в США может быть опрове...
Главная / Политика

Клинцевич: идея считать период нахождения Украины в СССР оккупацией лишена здравого смысла

07 января 2018, 20:24  •  187 • Политика

МОСКВА, 7 января./ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что предложение главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича считать период нахождения Украины в составе СССР оккупацией рассчитано только на молодежь, лишено здравого смысла и демонстрирует незнание истории. Такое мнение сенатор высказал в воскресенье журналистам.

"Людей старшего поколения на этой мякине не проведешь: они прекрасно помнят, что народ на Украине жил в те годы богаче, зажиточнее, чем в России. Собственно, это касалось и других союзных республик. Россия в буквальном смысле отрывала от себя, чтобы обеспечить другим народам приемлемый уровень жизни. Так кого же тогда считать оккупантом?", - сказал Клинцевич.

Сенатор отметил, что предложение Вятровича закрепить на законодательном уровне правопреемственность современной Украиной традиций Украинской Народной Республики (УНР) вообще не поддается осмыслению. "Может, Киев хочет вернуться к тем границам, которые существовали тогда, ужавшись почти наполовину? Кстати, этой половиной Украина приросла, находясь в составе Советского Союза. Ничего себе, "оккупация", - подчеркнул Клинцевич.

Ранее глава института нацпамяти Украины Владимир Вятрович предложил признать период в составе СССР "оккупацией" и принять законы, которые бы зафиксировали правопреемственность нынешней страной традиций Украинской Народной Республики (УНР). При этом Вятрович считает, что Киев должен продемонстрировать "политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 1917-1921 годов до современного государства".

С мая 2015 года на Украине уже действует закон о так называемой декоммунизации. Он предполагает переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, Кировограда в Кропивницкий.

На практике в ходе кампании новые власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего советского, но также от всего, напоминающего о вековых связях с Россией. Московский проспект в столице уже стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. По решению депутатов Киевского горсовета, на карте города не должно остаться ни одного названия, связанного с Москвой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

187
Источник
Похожие новости
08 января 2018, 02:54
ЦИК принял документы у 15 самовыдвиженцев, желающих участвовать в выборах президента
06 января 2018, 15:09
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
06 января 2018, 21:39
Клинцевич назвал обвинения актера Баниониса в сотрудничестве с КГБ мелкой местью

07 января 2018, 17:09
Косачев осудил предложение назвать пребывание Украины в составе СССР "оккупацией"
08 января 2018, 06:09
Симоньян считает, что версия "вмешательства РФ" в выборы в США может быть опровергнута
06 января 2018, 02:09
Небензя обвинил США в подрыве авторитета СБ ООН в ответ на созыв заседания по Ирану
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 января 2018, 01:54
«Агония властей»: в России ответили на заявления МИД Украины о «билете в один конец»
03 января 2018, 20:54
Новый год на Украине: позор Порошенко, советское кино, марши бандеровцев, повышение тарифов
06 января 2018, 13:39
«Некомпетентность и незаконные приказы»: «грузинский легион» вышел из состава бригады ВСУ
04 января 2018, 12:54
«Эти сообщения — фейк»: Минобороны России опровергло данные об уничтожении семи самолётов ВКС на базе Хмеймим
04 января 2018, 22:54
Украина в Совете Безопасности ООН: два года позора
05 января 2018, 00:24
Минобороны РФ рассказало о мерах, которые были предприняты после обстрела базы Хмеймим
01 января 2018, 15:28
Как Порошенко Новый Год испортили
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.