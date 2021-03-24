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Клинтон заявила о победе России над США

24 марта 2021, 14:40  •  180 • Политика
Хиллари Клинтон. Фото: Christopher Tamcke via www.imago/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Бывшая первая леди считает, что Белому дому необходимо "наверстать упущенное"
Член Демократической партии Соединенных Штатов, американский политик Хиллари Клинтон призвала действующего главу государства Джо Байдена принимать усилия, стараясь поделиться вакцинами против коронавирусной инфекции с бедными странами.
Клинтон призналась, что "немного опечалена" фактом того, что Россия, как и Китай, стараются распространить свои препараты по миру, в отличие от Соединенных Штатов.
"США исторически были известны именно таким руководством. Честно говоря, мы должны распространять вакцины и делать больше, чем они", – заявила бывшая первая леди.
Экс-кандидат в президенты США также заявила, что и Россия, и Китай одержали над своим идеологическим соперником победу "вакцинной дипломатии", так как распространяют препарат среди других стран.
"Они едут в страны и говорят: мы позаботимся о вас. Но они оставляют нам возможность наверстать упущенное", – заявила Клинтон в интервью изданию Independent.
Экс-кандидат также прокомментировала давние предупреждения ВОЗ о том, что неграмотное распределение вакцин приведет к "моральному провалу" и продлит действие пандемии, подставив под удар, прежде всего, беднейшие страны мира.
"Нам еще предстоит многому научиться, и это еще не конец. Когда подавляющее большинство людей в мире еще не вакцинировано, это напоминает чашку Петри для разработки большего количества вариантов. Мы ходим по тонкой грани. Давайте проведем вакцинацию у себя, но в то же время сделаем все от нас зависящее, чтобы попытаться обеспечить как можно большую поддержку остальному миру", – высказалась член демократической партии.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц предупредил о расколе Евросоюза из-за несправедливого распределения вакцин.

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