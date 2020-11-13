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Клинтон возвращается, чтобы мстить России? После "диких и нелепых" слов ей снова обещали должность
13 ноября 2020, 12:50 • 79 • Политика
Хиллари Клинтон может получить должность постпреда при ООН в администрации Байдена, и наверняка антироссийская повестка политика не изменится. Как известно, именно Клинтон назвала фейк о России новым терактом, сравнимым с трагедией 2001 года. А после в МИД РФ её слова назвали "дикими и нелепыми".
Бывший госсекретарь США и кандидат от демократов на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон может получить должность в администрации Джо Байдена. The Washington Post со ссылкой на источники сообщают, что Клинтон претендует на статус специального представителя США при ООН. Кстати, источники в беседе с журналистами назвали кандидатуру Клинтон интригующей.
"Идея в том, что Байден таким образом подчеркнёт важность этой должности в администрации", - отмечено в материале.
Мол, Хиллари Клинтон покажет значимость ООН в момент, когда США теряют свои позиции на мировой арене, добавили авторы. В качестве старших советников Джо Байдена рассматриваются бывший сенатор Тед Кауфман, а также сопредседатель переходной команды демократа Майк Донилон.
Напомним, выборы президента США состоялись ещё 3 ноября, однако победитель до сих пор не выявлен. Более того, предполагается, что пересчёт голосов в ряде штатов продлится до конца месяца. Однако и Джо Байден, и Дональд Трамп объявили себя победителями. Фактически в США сейчас два президента, что лишь ухудшает ситуацию в стране.
К слову, Хиллари Клинтон известна тем, что так называемое "вмешательство России" в выборы США она сравнила с терактом 11 сентября 2001 года. И это далеко не единственное подобное высказывание в адрес Москвы. Надо сказать, что эти слова о теракте представитель МИД России Мария Захарова назвала "дикими и нелепыми". А по прошествии нескольких лет после сказанного и вовсе выяснилось, что "вмешательство России" - это фейк.
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