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Клинтон списали с президентских щитов: «У нее больше шансов выиграть в лотерею»
30 октября 2018, 07:54 • 88 • Политика
Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Америки Хиллари Клинтон, по заверениям ее помощников и доверенных лиц, откажется от участия в новых выборах главы государства.
Помощник бывшего госсекретаря США, экс-кандидата в президенты Соединенных Штатов Хиллари Клинтон Филипп Рейнес списал ее со щитов, заявив, что выиграть в лотерею у политика больше возможностей.
«Больше шансов на то, что она выиграет Powerball (американская лотерея)», - цитирует Рейнеса газета The Hill.
При этом издание отмечает тот факт, что сама Хиллари уже не раз задумывалась над тем, что было бы, выиграй она президентскую гонку у своего главного соперника - республиканца Дональда Трампа в 2016 году.
Но пока планами на то, что будет баллотироваться вновь, она не делится даже с ближайшим окружением. И в недавнем интервью Recode она ответила, что не намерена участвовать в выборах 2020 года. Хотя, подумав, призналась, что ей бы хотелось занять этот пост.
Ее помощники и доверенные лица сомневаются в возможностях Клинтон стать первым лицом Америки: ни у нее желания нет, ни поддержки особой однопартийцы в подготовке к новым выборам ей не оказывают. Но уверены, что она сделает все возможное, как и пообещала ранее, для того, чтобы следующим кресло главы Белого дома занял демократ.
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