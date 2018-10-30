Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США по привычке открестились от ударов по Сирии с применением запрещенных фосфор...
Пушков озвучил «цену ошибки» Меркель
«Техническое избиение младенцев»: Почему американцам не стоит и пытаться превзой...
«Это вторжение»: Трамп пригрозил натравить военных на «караван мигрантов»
Главная / Политика

Клинтон списали с президентских щитов: «У нее больше шансов выиграть в лотерею»

30 октября 2018, 07:54  •  88 • Политика
Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Америки Хиллари Клинтон, по заверениям ее помощников и доверенных лиц, откажется от участия в новых выборах главы государства.
Помощник бывшего госсекретаря США, экс-кандидата в президенты Соединенных Штатов Хиллари Клинтон Филипп Рейнес списал ее со щитов, заявив, что выиграть в лотерею у политика больше возможностей.
«Больше шансов на то, что она выиграет Powerball (американская лотерея)», - цитирует Рейнеса газета The Hill.
При этом издание отмечает тот факт, что сама Хиллари уже не раз задумывалась над тем, что было бы, выиграй она президентскую гонку у своего главного соперника - республиканца Дональда Трампа в 2016 году.
Но пока планами на то, что будет баллотироваться вновь, она не делится даже с ближайшим окружением. И в недавнем интервью Recode она ответила, что не намерена участвовать в выборах 2020 года. Хотя, подумав, призналась, что ей бы хотелось занять этот пост.
Ее помощники и доверенные лица сомневаются в возможностях Клинтон стать первым лицом Америки: ни у нее желания нет, ни поддержки особой однопартийцы в подготовке к новым выборам ей не оказывают. Но уверены, что она сделает все возможное, как и пообещала ранее, для того, чтобы следующим кресло главы Белого дома занял демократ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

88
Источник
Похожие новости
29 октября 2018, 15:39
Двух голосов не хватило: Депутаты Армении повторно провалили принятие поправок к выборам
29 октября 2018, 22:09
Пентагон отправит тысячи военных США на остановку «каравана беженцев»
30 октября 2018, 04:39
Эквадор - WikiLeaks 1:0: Суд отклонил жалобу Ассанжа на условия содержания в посольстве

29 октября 2018, 12:24
Кремль начал подготовку к встрече Путина и Трампа в Париже
30 октября 2018, 01:24
США приготовили для Китая «неприятный подарок» к Рождеству
29 октября 2018, 18:54
Наработки Примакова применяются для переговоров с сирийской оппозицией - экс-посол РФ
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
27 октября 2018, 01:54
Следующим плацдармом будет Азов: Политолог объяснил выгоду Запада от украинской агонии войны
28 октября 2018, 20:09
Не удержался: Порошенко нарушил протокол встречи с Лукашенко, едва услышав слово «Донбасс»
29 октября 2018, 04:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 28.10.18
27 октября 2018, 08:24
Германия поставила точку в блефе Трампа: Европа выбрала Россию и газ
24 октября 2018, 05:39
Сатановский: Невзлин проговорился мне, что Путина могли убить в начале 2000-х
24 октября 2018, 16:54
Может ли ядерная бомба разбудить Йеллоустонский супервулкан
26 октября 2018, 03:09
Если бы не MH17, Киев потерял бы половину Украины: Раскрыт мотив уничтожения «Боинга» в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.