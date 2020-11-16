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Клинтон публикует план Америки для мира: хорошая новость для России

16 ноября 2020, 08:40  •  279 • Аналитика
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Хиллари Клинтон — "серая кардиналка" и неудавшийся президент США — опубликовала в авторитетном американском журнале Foreign Policy программный текст, который можно и нужно считать реальной стратегией американского "глубинного государства" в деле восстановления американской мировой гегемонии.
Тронную речь будущего зомби-президента Байдена можно уже не слушать и не читать: госпожа Клинтон все сформулировала в максимально четких и недвусмысленных терминах, и — с учетом места "клана Клинтон" в реальной табели о рангах американской политики — шансы на реализацию именно этой стратегии очень и очень велики.
Самое парадоксальное в тексте неудавшейся "мадам президент" (как она сама себя называла) заключается в том, что эта программа является целостным, большим и обстоятельным признанием того, что Дональд Трамп был прав. Дональд Трамп, даже если он закончит свою жизнь за решеткой (а это вполне вероятный сценарий), может записать себе в актив невероятное достижение — он сломал исторический курс США, и даже те, кто, скорее всего, придут к власти, воспользовавшись голосами американских кладбищ, уже вынуждены строить свою внешнюю и даже внутреннюю политику, ориентируясь в том числе на те реперные точки, которые вбил в американский политический дискурс эксцентричный нью-йоркский миллиардер.
Несмотря на ритуальную (и довольно эмоциональную) критику в адрес 45-го президента США, госпожа Клинтон обращает внимание на проблемы, которые до этого демократы предпочитали не просто игнорировать, а отрицать:
"(Президентские. — Прим. ред.) администрации обеих партий давно недооценивают последствия экономической политики для национальной безопасности (когда речь идет об экономической политике.— Прим. ред.), которая ослабляет стратегически важные отрасли и отправляет жизненно важные цепочки производства за границу. По понятным причинам внешнеполитическое сообщество (то есть Госдепартамент, президентские советники по внешней политике, эксперты мозговых центров. — Прим. ред.) сосредоточило внимание на том, как новые торговые соглашения укрепят союзы и увеличат влияние Америки в развивающихся странах. Демократам следовало с большей охотой тормозить новые торговые соглашения, когда республиканцы препятствовали усилиям по поддержке рабочих, созданию рабочих мест и инвестированию в сильно пострадавшие сообщества у себя дома", пишет Клинтон.
Если бы не укол в адрес республиканцев, которые действительно довольно безответственно относились к последствиям экономической глобализации, то можно было бы подумать, что этот пассаж написал кто-то из спичрайтеров Дональда Трампа, который построил всю свою политическую карьеру на обвинениях в адрес и демократов, и республиканцев в том, что они сознательно вывезли американские рабочие места и производственные мощности в Китай, что привело к ситуации, в которой Пекин может конкурировать с Вашингтоном в битве за статус ведущей мировой державы.
Глобализация по-американски умерла, ибо ее убил Трамп, и теперь даже ведущий политик Демократической партии вставляет трамповские клише в свой программный текст и указывает на Китай как на угрозу национальной безопасности США — причем не только военную, но и (прежде всего) экономическую.
Стоит отметить, что в программе Хиллари Клинтон борьбе с Китаем уделено больше внимания, чем борьбе с Россией, хотя во многих случаях упоминание главных врагов США в ее тексте идет через запятую. По крайней мере, на уровне целеполагания ни о какой "концентрации всех сил на России" не может быть и речи. Вся дискуссия строится на необходимости отойти от клише холодной войны и найти правильный способ душить прежде всего Китай, а Россию — за компанию.
Впрочем, указывая на определенные "трамповские" перемены в демократическом политическом дискурсе, нельзя не отметить железную последовательность в плане сохранения ориентации только на конфронтацию — судя по тексту госпожи Клинтон, сама идея мирного сосуществования с Китаем и Россией, не говоря уже о каком-то субстантивном сотрудничестве или разрядке, ей просто не приходит в голову. Даже дипломатия воспринимается экс-руководительницей Госдепа прежде всего как инструмент, обеспечивающий более удобную возможность для силового давления. Например, критикуя администрацию Трампа за неумение работать с союзниками, она приводит следующий пример правильной дипломатии:
"Возобновление приверженности дипломатии укрепило бы военное положение Соединенных Штатов. Союзы США — это актив, с которым не могут сравниться ни Китай, ни Россия, что позволяет Вашингтону распространять силу по всему миру. Например, когда я была госсекретарем, мы заключили соглашение о размещении 2500 американских морских пехотинцев в Северной Австралии, недалеко от спорных морских путей в Южно-Китайском море".
По большому счету, миру предстоит увидеть переформатирование той дани, которую США пытаются стрясти со своих вассалов, и если Трамп (как настоящий бизнесмен) предпочитал оплату в виде денежных средств (из-за чего Клинтон обвиняет его в превращении НАТО в "рэкетирский" бизнес), то более рафинированный подход демократического истеблишмента заключается в том, что вассалы будут платить и деньгами, и, так сказать, натурой — в виде действий, которые могут помочь США получить какие-то военные преимущества над Китаем или Россией.
Впрочем, есть и хорошие новости: по крайней мере, на декларативном уровне "серая кардиналка" администрации Байдена выступает за то, чтобы по возможности избегать "случайной" ядерной войны с Китаем или Россией, что на фоне наличия в администрации Байдена некоторого количества совсем отмороженных "ястребов" не может не радовать.
Говоря о необходимости создания новых конвенциональных систем вооружения, Клинтон подчеркивает, что эти "возможности должны сопровождаться механизмами, позволяющими проводить консультации с Китаем и Россией, чтобы снизить вероятность того, что дальняя обычная атака будет ошибочно принята за ядерный удар, что может привести к катастрофической эскалации." Конечно, это хорошо, что Вашингтон, вероятно, приложит усилия для работы такого механизма, но фиксация американского истеблишмента (говорящего с нами голосом экс-госсекретаря) на продвижении своих геополитических интересов с помощью ракетно-бомбовых (пусть и неядерных) ударов не может вызывать положительных эмоций.
Полноценное возвращение американского "глубинного государства" к рычагам управления американской политической, военной и дипломатической машиной не станет общемировым апокалипсисом, но и мира на планете точно не будет: США будут пытаться вернуть какие-то производственные мощности на свою территорию, а геополитических оппонентов будут стараться активно давить военными и дипломатическими методами. И если в способностях администрации Байдена вернуть экономику США к ориентации на промышленное производство есть серьезные сомнения, то в том, что американская военная машина с удовольствием вернется к продолжению кровавых авантюр по всему миру, сомнений быть не может никаких.

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