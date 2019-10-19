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Клинтон нашла нового Трампа среди кандидатов в президенты США

19 октября 2019, 02:54  •  37 • Политика
Экс-глава Госдепа Хиллари Клинтон заявила, что у России есть фаворитка на пост президента США. Названо имя нового "агента Кремля".
У России уже есть фаворит среди кандидатов на пост президента США. Об этом заявила в своем подкасте проигравшая президентские выборы 2016 года бывшая глава Госдепа Хиллари Клинтон, сообщает Mediaite.
По её словам, Россия будет тайно поддерживать кандидата, который в настоящее время находится на начальной стадии демократических выборов. Москва якобы готовит этого человека в качестве кандидата от третьих лиц. Хиллари Клинтон утверждает, что этим человеком является экс-кандидат в президенты от Партии зелёных Джилл Стайн.
"Да, она российский актив", - цитирует Mediaite слова Клинтон.
Напомним, что точно так же Хиллари Клинтон заявляла о миллиардере Дональде Трампе, которому проиграла выборы президента США. Из-за запущенной ею конспирологической теории, которую дружно поддержали все американские СМИ, были потрачены два года и миллионы долларов на расследование, которое так ни к чему и не привело.

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