Клинический диагноз: реклама сети госаптек на RT вызвала недовольство в нижней палате парламента Великобритании

Член палаты общин парламента Великобритании от Консервативной партии Ричард Беньон возмущён тем, что сеть онлайн-аптек Pharmacy2U, подконтрольная Национальной службе здравоохранения, разместила рекламу на телеканале RT UK. По его мнению, британцы не должны приносить доход российскому каналу. Между тем глава МИД Соединённого Королевства Джереми Хант заявил, что эта ситуация затрагивает и деятельность внешнеполитического ведомства. Дипломат указал, что Лондон стал активнее бороться с представителями стран, которые якобы занимаются подрывом британских ценностей. Между тем остаётся неясным, каким образом приобретение рекламных блоков на телевидении может быть связано с деятельностью Министерства иностранных дел.

В палате общин парламента Великобритании призвали выяснить, почему британская компания сотрудничает с RT UK. Так, член Консервативной партии Ричард Беньон захотел получить объяснения, почему сеть государственных онлайн-аптек Pharmacy2U покупает рекламное время на российском телеканале.

«А не могли бы вы, мой уважаемый друг, спросить у своего коллеги, министра здравоохранения (Мэтта Хэнкока. — RT), почему Национальная служба здравоохранения, а точнее Pharmacy2U, размещает рекламу на RT, по сути набивая деньгами карманы рупора путинской пропаганды?» — обратился он с вопросом к главе МИД Великобритании Джереми Ханту.

В свою очередь, руководитель британской дипломатии заметил, что ситуация затрагивает и его ведомство. При этом он не уточнил, каким образом приобретение рекламных блоков на телевидении связано с деятельностью Министерства иностранных дел. Кроме того, в своём ответе он затронул положения закона «О криминальных финансах».

«Получив возможность направлять запросы о состоянии имущества неясного происхождения, мы стали активнее выводить на чистую воду представителей недружественных нам режимов, финансирующих деятельность, которая противоречит нашим ценностям», — ответил Хант.

Британский закон «О криминальных финансах» вступил в силу 1 января 2018 года. Этот акт обязывает иностранных бизнесменов при получении соответствующего запроса предоставлять Лондону информацию об источниках своих доходов. Если британские власти не будут удовлетворены объяснениями, то активы будут изъяты в пользу Соединённого Королевства.

Остаётся неясным, почему Хант упомянул об этом законе, поскольку очевидно, что получение прибыли от размещения рекламы является легитимным источником дохода для любого СМИ.

Отметим, что это уже не первая попытка оказать давление на RT. Так, в сентябре премьер-министр Великобритании заявила, что «появляться или нет в эфире RT — решать самому человеку, но нужно отдавать себе отчёт, что ты рискуешь стать орудием российской пропаганды».

Кроме того, год назад британское издание The Sunday Times выпустило материал, в котором сообщило о якобы отказе ряда крупных компаний от рекламы своих брендов на телеканале RT. Причиной подобного шага представителей бизнес-структур стало якобы распространение телеканалом «пропаганды и фейковых новостей».

В поддержку этой позиции были даже приведены слова британского парламентария Дамиана Коллинза. Однако позднее RT выяснил, что его призыв не затрагивал «конкретную организацию» и касался в целом распространения «фейковых новостей с целью посеять страх и внести смятение».

Между тем фирма-посредник между СМИ и рекламодателями сообщила, что «рекламодатели запаниковали» и решили убрать свою рекламу с RT именно из-за обращений представителей журналистов газеты The Sunday Times.

«Сейлз хаус, через который рекламодатели размещают рекламу на RT UK, сообщил нам, что сразу несколько компаний решили порвать с RT после звонка The Sunday Times. При этом в статье The Sunday Times говорит, что рекламодатели отказались сотрудничать с нами из-за «кремлёвской пропаганды». И приводит призыв британского парламентария бойкотировать RT, хотя он этого и не говорил», — поясняла главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Отметим, 18 октября на на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с препятствованием работе телеканала RT на Западе, подчеркнув, что это вызвано «боязнью конкуренции».

«Что происходит в некоторых странах, где они (телеканал RT) работают? Их закрывают. Это что значит? Это значит, боятся конкуренции. Вот что это означает. Мы же здесь никого не закрываем, а им создают условия невозможные к осуществлению их прямых функций как средства массовой информации, создают им проблемы. Это значит, что мы выигрываем», — отметил Путин.