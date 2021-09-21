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Климов сообщил о необоснованных разговорах про незаконность выборов

21 сентября 2021, 19:50  •  81 • Политика
Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов отметил, что выборы в Госдуму прошли прозрачно и спокойно.
«Разговоры о якобы нелегитимности прошедших в России выборах в Госдуму не имеют под собой реальных оснований, а зарубежная кампания по дискредитации российских выборов, благодаря своевременно проведенной работе, фактически сошла на нет», - заявил во вторник, 21 сентября, на заседании комиссии Климов.
Также он добавил, что после того, как компании Google и Apple удалили приложения «Навальный», сенаторы оценили их желание уважать российское законодательство и законные требования российских властей как шаг в правильном направлении.
Как отметил Климов, примеру заокеанских цифровых корпораций последовали и другие компании, и отдельные лица, причем не только в виртуальной сфере. В результате, по его словам, задуманная за границей дорогостоящая кампания по дискредитации российских выборов к 19 сентября фактически провалилась.
Ранее, 21 сентября, сообщалось, что после обработки ста процентов протоколов партия «Единая Россия» одержала победу по партийным спискам на выборах в Госдуму, набрав 49,82 процента голосов.
Второе место заняла КПРФ, набрав 18,93 процента голосов. Тройку лидеров замкнула Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) с результатом 7,55 процента голосов.
Также в пятерке лидеров оказалась партия «Справедливая Россия — за правду», за которую отдали 7,46 процента голосов, и «Новые люди» — 5,32 процента голосов.
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