|
Климов считает, что США не заинтересованы в снятии напряженности на Корейском полуострове
25 мая 2018, 11:09 • 78 • Политика
ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. США в глобальном стратегическом плане не заинтересованы в снятии напряженности на Корейском полуострове. Такое мнение в пятницу выразил журналистам заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, находящийся с визитом в Токио.
"В Вашингтоне в глобальном отношении, в стратегическом плане не были заинтересованы [в снижении напряженности] ни при [Бараке] Обаме, ни до Обамы, ни сейчас. Любое снятие реальной напряженности на Корейском полуострове убирает мотивацию в размещении американских военных баз на территории Японии и Южной Кореи", - отметил он, комментируя отмену саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Климов подчеркнул, что в случае нормализации ситуации на Корейском полуострове у "американцев теряется возможность контролировать с этих баз гораздо большие площади - а именно Россию и Китай", поэтому дело выходит далеко за рамки ситуации на непосредственно Корейском полуострове. Говоря непосредственно об отмене саммита, который должен был пройти 12 июня в Сингапуре, Климов выразил мнение, что его отмена стала в медийном плане большей сенсацией, чем если бы встреча лидеров двух стран действительно состоялась бы.
Ранее в четверг пресс-служба Белого дома обнародовала послание Трампа Ким Чен Ыну, в котором президент США уведомил лидера КНДР о том, что принял решение отказаться от участия в планировавшейся на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре.
Подпишитесь на нас
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
24 мая 2018, 10:39
|
19 мая 2018, 17:09
|
22 мая 2018, 10:24
|
20 мая 2018, 09:09
|
19 мая 2018, 07:39
|
24 мая 2018, 07:55
|
21 мая 2018, 19:39