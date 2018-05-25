Климов считает, что США не заинтересованы в снятии напряженности на Корейском полуострове

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ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. США в глобальном стратегическом плане не заинтересованы в снятии напряженности на Корейском полуострове. Такое мнение в пятницу выразил журналистам заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, находящийся с визитом в Токио.

"В Вашингтоне в глобальном отношении, в стратегическом плане не были заинтересованы [в снижении напряженности] ни при [Бараке] Обаме, ни до Обамы, ни сейчас. Любое снятие реальной напряженности на Корейском полуострове убирает мотивацию в размещении американских военных баз на территории Японии и Южной Кореи", - отметил он, комментируя отмену саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Климов подчеркнул, что в случае нормализации ситуации на Корейском полуострове у "американцев теряется возможность контролировать с этих баз гораздо большие площади - а именно Россию и Китай", поэтому дело выходит далеко за рамки ситуации на непосредственно Корейском полуострове. Говоря непосредственно об отмене саммита, который должен был пройти 12 июня в Сингапуре, Климов выразил мнение, что его отмена стала в медийном плане большей сенсацией, чем если бы встреча лидеров двух стран действительно состоялась бы.

Ранее в четверг пресс-служба Белого дома обнародовала послание Трампа Ким Чен Ыну, в котором президент США уведомил лидера КНДР о том, что принял решение отказаться от участия в планировавшейся на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре.