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Климов рассказал об иностранном вмешательстве в выборы в России

12 сентября 2019, 16:39  •  30 • Политика
Иностранное вмешательство в выборы, которые прошли в единый день голосования в России 8 сентября, было, но не повлияло на итоги голосования. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, передает «РИА Новости».
«Такого рода вмешательство было, но оно не оказало заметного влияния на ход избирательной кампании, результаты выборов», — отметил парламентарий, добавив, что попытки вмешательства проводились через агентов влияния, ставленников западных структур.
«Свидетельства о попытках вмешательства в нашу избирательную систему, во внутренние дела РФ получили свое подтверждение — по линии дипведомств иностранных государств, также по линии иностранных СМИ с госфинансированием», — добавил сенатор.
По словам Климова, выборы прошли во всех субъектах страны в полном соответствии с российским законодательством. В этом позиция законодателей совпадает с позицией Центризбиркома (ЦИК) России.
Во вторник, 10 сентября, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, слова которого приводит ТАСС, заявил, что данные о попытках иностранного вмешательства в прошедшую избирательную кампанию в России подтверждаются. В тот же день Госдума утвердила постановление о комиссии по расследованию вмешательства в российские дела извне. Поводом к созданию послужили действия ряда зарубежных дипломатов и СМИ в ходе несогласованных акций протеста, прошедших в Москве перед выборами в Мосгордуму.
Кроме того, в единый день голосования представитель Роскомнадзора сообщил РБК, что в Facebook и на YouTube были зафиксированы случаи распространения политической рекламы в день тишины за день перед выборами. Он назвал это вмешательством в суверенные дела России. Комментируя обвинения, Google, заявила о поддержке ответственной политической рекламы, а Facebook — что ответственность за соблюдение избирательного законодательства несут рекламодатели.
В минувшее воскресенье, в единый день голосования, в 85 регионах России прошли выборы на разных уровнях. В 16 регионах избирали губернаторов. Также были проведены выборы в 13 заксобраний, в 22 гордумы, а в столицах трех регионов выбрали глав муниципальных образований.
Глава ЦИК Элла Памфилова, объявив о завершении голосования на выборах 8 сентября, отметила, что серьезных нарушений, которые бы ставили под сомнение волеизъявление избирателей, зафиксировано не было. Спикер Совфедв Валентина Матвиенко также указала на отсутствие серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на окончательный результат выборов.

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