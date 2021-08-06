Климов опроверг информацию о введении локдауна после выборов в Госдуму

Информация о том, что после выборов в Госдуму якобы может быть объявлен локдаун из-за ситуации с коронавирусом, недостоверна. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

На заседании комиссии руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич сообщил, что перед парламентскими выборами в Сети появляется недостоверная информация о том, что голосование могут перенести, а также о введении локдауна после волеизъявления.

В свою очередь, Климов опроверг данную информацию.

«Выборы пройдут в установленные сроки, никакие локдауны никем не планируются», — заявил политик на заседании комиссии.

Ранее в этот день Климов заявил, что наблюдатели «коллективного Запада» пытались вмешиваться в выборы в России, что недопустимо. По его словам, иностранные специалисты могут свободно и независимо осуществлять свою деятельность на территории РФ, однако часто злоупотребляют законом, дающим им такое право.

4 августа ОБСЕ сообщила, что не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, в том числе по линии БДИПЧ.

По словам замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, отказ ОБСЕ посылать наблюдателей, скорее всего, свидетельствует о намерении Запада не признавать результаты голосования. Данное решение организации соответствует общей стратегии Запада по давлению на Россию, посчитал он.

Председатель ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, заявила, что огорчена решением ОБСЕ.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.