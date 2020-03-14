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Климкину ответили, в каком случае он сможет спеть гимн Украины в Симферополе
14 марта 2020, 08:35 • 173 • Украина
Симферополь, 14 марта. В Крыму ответили на слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина, который заявил, что украинский гимн может прозвучать в Симферополе. Как пояснила глава украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина, произойти это может только в том случае, если Климкин займет первое место на спортивном пьедестале.
При этом Гридчина высказала уверенность в том, что Климкин не сможет поехать на шахматный турнир в силу «свох интеллектуальных способностей». Однако в составе другой спортивной команды вполне возможно, сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее Климкин заявил, что гражданская война на Украине завершится тогда, когда жители Киева смогут спеть украинский гимн. Он также заявил, что России и Украине необходимо перейти к «гибридному» миру, однако он не пояснил, что понимает под данным термином.
Позже на слова Климкина отреагировала официальный представитель МИД Украины Мария Захарова. Она назвала одно место, где украинский дипломат сможет спеть гимн.
Автор: Сергей Андреев
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