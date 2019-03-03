Климкина позвали на пятилетие воссоединения Крыма с Россией: Приезжай, посмотри, как мы живем!

Председатель комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель публично пригласил на празднование пятилетия Крымской весны министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

- Господин Климкин всех моих гостей, приезжающих в Госсовет из Германии, Австрии, Норвегии, делает персонами нон-грата в Украине, - сообщил «Комсомольской правде - Крым» председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. – И у моего коллеги из Германии, есть такая замечательная фраза для тех, кто пытается все происходящее у нас выставить в черном свете: - А вы вообще были в Крыму?! Не были? А как тогда вы можете говорить, что Крым - это аннексированная территория, где все плохо?!

Юрий Гемпель считает, пора Климкину приехать и все увидеть собственными глазами.

- Приедет на пятилетие и познакомиться с той национальной палитрой, которая принимала активное участие в референдуме 2014 года и отдала свои голоса за возвращение Крыма в состав России, - сказал «Комсомольской правде - Крым» председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям. – Вот я публично его и пригласил – приезжай, пожалуйста, посмотришь.

Пока еще ответа от представителя незалежной не поступало.

- Скорее всего мое приглашение не будет принято. Мы бы с удовольствием приняли гостей с Украины, показали бы все без утайки: какой сейчас Крым, чем живет народ, какая сейчас положительная динамика развития, - сообщил Юрий Гемпель. - Климкин убедился бы, в том, что если бы сегодня проводили референдум, то процент одобривших возвращение Крым в состав России был бы такой же, как в 2014 году, если даже не больше. А так он ведет себя как слон в посудной лавке: в негативном свете представляет Крым и Россию в целом.

Остается только напомнить представителям незалежной, что Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума 2014 года.

Пять лет тому назад за воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.

Незалежная же считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Хотя правительство РФ много раз заявляло, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, строго соблюдая международное право и Устав ООН.