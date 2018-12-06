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Климкин заявил о встрече дипломатов с украинскими моряками в Москве

06 декабря 2018, 23:09  •  55 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинские консулы проводят встречу с задержанными в Керченском проливе моряками ВМС Украины, которые нарушили российскую границу.
 
Reuters
 

Видео выступления Климкина опубликовала в Twitter официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко.

«Именно сейчас наши консулы встречаются с тремя ранеными ребятами», — сказал Климкин.

По его словам, украинские дипломаты намерены до конца недели встретиться с каждым моряком для того, чтобы узнать об их состоянии.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко поручил Климкину связаться с Международным комитетом Красного Креста (МККК), чтобы узнать о состоянии задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

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