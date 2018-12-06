Климкин заявил о встрече дипломатов с украинскими моряками в Москве

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинские консулы проводят встречу с задержанными в Керченском проливе моряками ВМС Украины, которые нарушили российскую границу.

Видео выступления Климкина опубликовала в Twitter официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко.

«Именно сейчас наши консулы встречаются с тремя ранеными ребятами», — сказал Климкин.

По его словам, украинские дипломаты намерены до конца недели встретиться с каждым моряком для того, чтобы узнать об их состоянии.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко поручил Климкину связаться с Международным комитетом Красного Креста (МККК), чтобы узнать о состоянии задержанных в Керченском проливе украинских моряков.