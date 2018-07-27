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Климкин заявил о возвращении на Украину 12 моряков, задержанных в Греции

27 июля 2018, 12:24  •  47 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о возвращении на родину 12 украинских моряков, задержанных греческими пограничниками в 2017 году по подозрению в контрабанде оружия.
 
РИА Новости
 

«Сегодня из Афин в Одессу возвращаются 12 моряков с «Меконг Спирит», которые 14 месяцев находились на судне», — говорится в сообщении в Twitter.

Тема українських моряків у Греції чутлива і непроста. Але розв'язка передбачувана - сьогодні з Афін до Одеси повертаються 12 моряків з Mekong Spirit, які 14 місяців перебували на судні. Консули працюють для якнайшвидшого поверненням усіх українських моряків додому.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 июля 2018 г.

Он добавил, что консулы работают над скорейшим возвращением всех украинских моряков домой. 

Судно «Меконг Спирит» было задержано в мае 2017 года греческими правоохранителями по подозрению в контрабанде оружия. 

Ранее в МИД Украины сообщили, что в Греции находятся более 150 украинцев, задержанных за переправку мигрантов.

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