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Климкин заявил о возвращении на Украину 12 моряков, задержанных в Греции
27 июля 2018, 12:24 • 47 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о возвращении на родину 12 украинских моряков, задержанных греческими пограничниками в 2017 году по подозрению в контрабанде оружия.
РИА Новости
«Сегодня из Афин в Одессу возвращаются 12 моряков с «Меконг Спирит», которые 14 месяцев находились на судне», — говорится в сообщении в Twitter.
Он добавил, что консулы работают над скорейшим возвращением всех украинских моряков домой.
Судно «Меконг Спирит» было задержано в мае 2017 года греческими правоохранителями по подозрению в контрабанде оружия.
Ранее в МИД Украины сообщили, что в Греции находятся более 150 украинцев, задержанных за переправку мигрантов.
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