Климкин заявил о возвращении на Украину 12 моряков, задержанных в Греции

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о возвращении на родину 12 украинских моряков, задержанных греческими пограничниками в 2017 году по подозрению в контрабанде оружия.

«Сегодня из Афин в Одессу возвращаются 12 моряков с «Меконг Спирит», которые 14 месяцев находились на судне», — говорится в сообщении в Twitter.

Тема українських моряків у Греції чутлива і непроста. Але розв'язка передбачувана - сьогодні з Афін до Одеси повертаються 12 моряків з Mekong Spirit, які 14 місяців перебували на судні. Консули працюють для якнайшвидшого поверненням усіх українських моряків додому. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 июля 2018 г.

Он добавил, что консулы работают над скорейшим возвращением всех украинских моряков домой.

Судно «Меконг Спирит» было задержано в мае 2017 года греческими правоохранителями по подозрению в контрабанде оружия.

Ранее в МИД Украины сообщили, что в Греции находятся более 150 украинцев, задержанных за переправку мигрантов.