Климкин заявил о «тотальной катастрофе» в украинской системе образования

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал тотальной катастрофой тот факт, что почти половина украинских абитуриентов не смогли решить задачу по математике уровня восьмого класса.

Он отметил, что результаты внешнего независимого оценивания (аналог российского ЕГЭ) по математике в 2018 году оказались позорными.

«Откровенно говоря, хочется бить тревогу. Это же тотальная катастрофа. 48% абитуриентов не смогли решить задачу уровня восьмого класса. Каждый второй из сегодняшних выпускников не ориентируется в элементарных математических правилах», — написал Климкин в Facebook.

По его словам, без фундаментальных изменений в подходах к преподаванию и без стимулирования молодёжи украинцы «рискуют оказаться нигде».

Он добавил, что это касается не только математики, но и английского языка, истории, географии и, «что потрясает, украинского».

«Вдумайтесь! И этого никто не замечает? Вас это не шокирует?» — возмутился Климкин.

Ранее доктор исторических наук РАН Михаил Мягков в беседе с ФАН оценил украинские учебники.