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Климкин заявил о «тотальной катастрофе» в украинской системе образования
18 августа 2018, 20:39 • 114 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал тотальной катастрофой тот факт, что почти половина украинских абитуриентов не смогли решить задачу по математике уровня восьмого класса.
© Михаил Палинчак РИА Новости
Он отметил, что результаты внешнего независимого оценивания (аналог российского ЕГЭ) по математике в 2018 году оказались позорными.
«Откровенно говоря, хочется бить тревогу. Это же тотальная катастрофа. 48% абитуриентов не смогли решить задачу уровня восьмого класса. Каждый второй из сегодняшних выпускников не ориентируется в элементарных математических правилах», — написал Климкин в Facebook.
По его словам, без фундаментальных изменений в подходах к преподаванию и без стимулирования молодёжи украинцы «рискуют оказаться нигде».
Он добавил, что это касается не только математики, но и английского языка, истории, географии и, «что потрясает, украинского».
«Вдумайтесь! И этого никто не замечает? Вас это не шокирует?» — возмутился Климкин.
Ранее доктор исторических наук РАН Михаил Мягков в беседе с ФАН оценил украинские учебники.
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