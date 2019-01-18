|
Климкин заявил о разрыве 49 соглашений с Россией
18 января 2019, 14:24 • 92 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 49 соглашений с Россией разорваны. По его словам, действие ещё почти 50 документов может быть прекращено.
Reuters
«49 соглашений с Россией сейчас прекратили своё существование. Мы будем последовательно идти по этому треку», — заявил Климкин на брифинге, который транслировал украинский Пятый канал.
Он добавил, что Украина пересматривает всю договорно-правовую базу с Россией.
Ранее украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак заявил, что Украина готовится разорвать около 40 соглашений с Россией.
10 декабря украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией».
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал слова украинского генерала Николая Маломужа о том, что разрыв договора о дружбе с Россией может создать определённые проблемы для Киева.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
92
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 января 2019, 00:39
|
14 января 2019, 23:54
|
13 января 2019, 15:24
|
12 января 2019, 03:39
|
12 января 2019, 19:54
|
12 января 2019, 00:24
|
14 января 2019, 12:24