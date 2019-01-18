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Климкин заявил о разрыве 49 соглашений с Россией

18 января 2019, 14:24  •  92 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 49 соглашений с Россией разорваны. По его словам, действие ещё почти 50 документов может быть прекращено.
 
Reuters
 

«49 соглашений с Россией сейчас прекратили своё существование. Мы будем последовательно идти по этому треку», — заявил Климкин на брифинге, который транслировал украинский Пятый канал.

Он добавил, что Украина пересматривает всю договорно-правовую базу с Россией.

Ранее украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак заявил, что Украина готовится разорвать около 40 соглашений с Россией. 

10 декабря украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией». 

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал слова украинского генерала Николая Маломужа о том, что разрыв договора о дружбе с Россией может создать определённые проблемы для Киева.

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