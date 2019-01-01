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Климкин заявил о планах нового главы ОБСЕ посетить Донбасс

01 января 2019, 16:54  •  81 • Украина
Украина ожидает скорого визита нового главы ОБСЕ, министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака. Об этом сообщил глава украинского МИД Павел Климкин.
 
Reuters
 

Дипломат поздравил коллегу со вступлением в должность председателя ОБСЕ и пожелал Словакии быть хранителем ценностей и принципов организации.

«Ждём встречи с Мирославом на Украине через две недели, вместе поедем в Донбасс», — написал Климкин в Twitter.

В течение всего 2019 года Словакия будет председательствовать в ОБСЕ. Лайчак заявил, что в этот период главной темой будет Украина.

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