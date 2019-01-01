Климкин заявил о планах нового главы ОБСЕ посетить Донбасс

Украина ожидает скорого визита нового главы ОБСЕ, министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака. Об этом сообщил глава украинского МИД Павел Климкин.

Дипломат поздравил коллегу со вступлением в должность председателя ОБСЕ и пожелал Словакии быть хранителем ценностей и принципов организации.

«Ждём встречи с Мирославом на Украине через две недели, вместе поедем в Донбасс», — написал Климкин в Twitter.

В течение всего 2019 года Словакия будет председательствовать в ОБСЕ. Лайчак заявил, что в этот период главной темой будет Украина.