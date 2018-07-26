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Климкин заявил о необходимости США усилить давление на Россию

26 июля 2018, 16:54  •  93 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Соединённым Штатам следует укрепить усилия для давления на Россию.
 
РИА Новости
 

Об этом он написал в своём Twitter.

«После этой декларации США должны укрепить усилия и давить на Россию. О балтийском сценарии, который длился полвека, не должны думать, этого нельзя допустить. Хочу увидеть Крым под украинским флагом. Очень!» — отметил Климкин.

Ранее Госдеп выпустил Крымскую декларацию, в которой говорится, что США не признают Крым частью России. Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что она никак не повлияет на жителей полуострова. По его словам, данный шаг американских властей в очередной раз показал, что понятия свободы и демократии для них ничего не значат.

В посольстве России в США также прокомментировали  принятую в США Крымскую декларацию.

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