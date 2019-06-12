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Климкин заявил, что возвращение Москвы в ПАСЕ противоречит защите прав человека
12 июня 2019, 17:54 • 97 • Политика
Климкин считает, что возвращение России в ПАСЕ не имеет ничего общего с защитой прав человека, а лишь служат прикрытием политических интересов.
Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европе в случае возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) без выполнения Россией условий, написал глава украинского МИД Павел Климкин в статье изданию «Европейская правда».
Такую стратегию он назвал отказом от "формальных вежливых жестов" в сторону дискредитировавшего, по мнению министра, себя института. Он считает, что такие шаги не имеют ничего общего с защитой прав человека, а лишь служат прикрытием политических интересов.
Киев призывал голосовать против участия РФ в ПАСЕ. Таким способом он хотел привлечь Москву к ответственности за «совершенные преступления». Но «наказание» не удалось.
Накануне этого решения, председатель комитета Государственной Думы России по международным делам Леонид Слуцкий, российская делегация может принять участие в работе июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Проблема заключается в том, что Москва требует от ПАСЕ перед этим принять решение о недопустимости введения санкций против национальных делегаций.
Также необходимо рассмотрение ряда технических поправок.
"Пока тон и характер дискуссий говорят о возрастающей вероятности принятия конструктивного решения", - подчеркнул парламентарий. Его позицию разделял и член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
"Вероятность участия есть, но опять же только при наличии гарантий, что против нас не будут использованы дискриминационные меры", - цитирует слова сенатора РИА Новости.
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