Климкин заявил, что возвращение Москвы в ПАСЕ противоречит защите прав человека

Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европе в случае возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) без выполнения Россией условий, написал глава украинского МИД Павел Климкин в статье изданию «Европейская правда».



Такую стратегию он назвал отказом от "формальных вежливых жестов" в сторону дискредитировавшего, по мнению министра, себя института. Он считает, что такие шаги не имеют ничего общего с защитой прав человека, а лишь служат прикрытием политических интересов.

Киев призывал голосовать против участия РФ в ПАСЕ. Таким способом он хотел привлечь Москву к ответственности за «совершенные преступления». Но «наказание» не удалось.

Накануне этого решения, председатель комитета Государственной Думы России по международным делам Леонид Слуцкий, российская делегация может принять участие в работе июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Проблема заключается в том, что Москва требует от ПАСЕ перед этим принять решение о недопустимости введения санкций против национальных делегаций.

Также необходимо рассмотрение ряда технических поправок.

"Пока тон и характер дискуссий говорят о возрастающей вероятности принятия конструктивного решения", - подчеркнул парламентарий. Его позицию разделял и член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

"Вероятность участия есть, но опять же только при наличии гарантий, что против нас не будут использованы дискриминационные меры", - цитирует слова сенатора РИА Новости.