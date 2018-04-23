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Климкин заявил, что страны G7 поддерживают план Киева по миротворцам
23 апреля 2018, 10:39 • 88 • Украина
Страны «Большой семёрки» выражают согласие с позицией украинской стороны по развёртыванию миротворческой миссии в Донбассе. Об этом после участия в ознакомительной сессии саммита министров иностранных дел G7 в Торонто рассказал глава МИД Украины Павел Климкин.
globallookpress.com
«Обсуждая формат миротворческой операции, все согласились, что мы должны руководствоваться логикой, когда сначала достигается базовая безопасность, затем контроль над оккупированными территориями, полицейский компонент и только потом — подготовка к выборам», — цитирует министра «Укринформ».
Климкин также раскритиковал российский план по миротворцам, отметив, что цель Москвы — сохранить свой «протекторат», «укрепить и в дальнейшем продвинуть, как троянского коня, чтобы нас дестабилизировать и разрушить».
Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Украина стремится к введению миротворческой миссии ООН в Донбассе, и в этом вопросе есть определённые сдвиги.
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