Климкин заявил, что страны G7 поддерживают план Киева по миротворцам

Страны «Большой семёрки» выражают согласие с позицией украинской стороны по развёртыванию миротворческой миссии в Донбассе. Об этом после участия в ознакомительной сессии саммита министров иностранных дел G7 в Торонто рассказал глава МИД Украины Павел Климкин.

«Обсуждая формат миротворческой операции, все согласились, что мы должны руководствоваться логикой, когда сначала достигается базовая безопасность, затем контроль над оккупированными территориями, полицейский компонент и только потом — подготовка к выборам», — цитирует министра «Укринформ».

Климкин также раскритиковал российский план по миротворцам, отметив, что цель Москвы — сохранить свой «протекторат», «укрепить и в дальнейшем продвинуть, как троянского коня, чтобы нас дестабилизировать и разрушить».

Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Украина стремится к введению миротворческой миссии ООН в Донбассе, и в этом вопросе есть определённые сдвиги.