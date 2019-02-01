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Климкин выразил надежду на получение от Турции денег для армии Украины
01 февраля 2019, 21:09 • 141 • Украина
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинские власти рассчитывают на получение «десятков миллионов долларов» от Турции в качестве финансовой помощи армии страны.
Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Наши турецкие друзья будут предоставлять специальную помощь нашим вооружённым силам, и это будет серьёзная помощь. В ближайшие годы. Мы об этом разговариваем. Речь идёт о серьёзных суммах, серьёзных направлениях, о десятках миллионов долларов», — сказал он.
Данное заявление Климкин сделал во время своего выступления в ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Украинский министр не стал уточнять, о какой именно помощи идёт речь.
В августе 2018 года глава украинской политической партии «Основа» Андрей Николаенко заявил, что у нынешней власти отсутствует план развития страны и она постоянно находится в «попрошайнической позиции».
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