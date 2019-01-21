Климкин возглавит делегацию Украины на переговорах с Россией по газу

• 28 • Украина

Украинскую делегацию на трёхсторонних переговорах по газу с Россией и Евросоюзом возглавит министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом заявили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

Reuters

Как отмечается, в состав делегации также войдут глава украинской Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, а также замминистра иностранных дел Елена Зеркаль и заместитель главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко. «В ходе консультаций планируется обсудить вопросы будущих контрактных отношений и условия взаимодействия операторов газотранспортных систем», — говорится в сообщении. Ранее Коболев заявил, что ключевой задачей Украины на переговорах станет сохранение транзита российского газа. Эксперт Игорь Юшков прокомментировал ФАН слова главы «Нафтогаза».

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