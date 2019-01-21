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Климкин возглавит делегацию Украины на переговорах с Россией по газу
21 января 2019, 14:39 • 28 • Украина
Украинскую делегацию на трёхсторонних переговорах по газу с Россией и Евросоюзом возглавит министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом заявили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.
Reuters
Как отмечается, в состав делегации также войдут глава украинской Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, а также замминистра иностранных дел Елена Зеркаль и заместитель главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.
«В ходе консультаций планируется обсудить вопросы будущих контрактных отношений и условия взаимодействия операторов газотранспортных систем», — говорится в сообщении.
Ранее Коболев заявил, что ключевой задачей Украины на переговорах станет сохранение транзита российского газа.
Эксперт Игорь Юшков прокомментировал ФАН слова главы «Нафтогаза».
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