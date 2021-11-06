Климкин удалил Украину из нового мира

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин удалил свою страну из нового мира.

По словам бывшего чиновника и политика, новый мир наступит уже скоро и предстанет в виде новых альянсов, в то время как Украина окажется "на периферии мирового развития". На вопрос о том, какое же место займёт Украина в новых реалиях, Климкин ответил, что "к сожалению, почти никакого".

"Ни в технологическом смысле, ни с точки зрения жёсткой или мягкой силы", - признался он.

По мнению Климкина, подходит к концу период санкций Запада против России и "ключевые партнёры" Украины "начинают играть с Россией в "котика-мышку". Также, по его словам, транзит газа из России через Украину вряд ли продолжится.