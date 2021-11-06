|
Климкин удалил Украину из нового мира
06 ноября 2021, 15:35 • 29 • Политика
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин удалил свою страну из нового мира.
По словам бывшего чиновника и политика, новый мир наступит уже скоро и предстанет в виде новых альянсов, в то время как Украина окажется "на периферии мирового развития". На вопрос о том, какое же место займёт Украина в новых реалиях, Климкин ответил, что "к сожалению, почти никакого".
"Ни в технологическом смысле, ни с точки зрения жёсткой или мягкой силы", - признался он.
По мнению Климкина, подходит к концу период санкций Запада против России и "ключевые партнёры" Украины "начинают играть с Россией в "котика-мышку". Также, по его словам, транзит газа из России через Украину вряд ли продолжится.
Подпишитесь на нас
29
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 ноября 2021, 15:05
|
01 ноября 2021, 19:25
|
03 ноября 2021, 09:55
|
05 ноября 2021, 04:00
|
01 ноября 2021, 06:35
|
04 ноября 2021, 21:35
|
05 ноября 2021, 20:20