|
Климкин требует превратить Крым в "проблему для России". В Совфеде предлагают наказать его
26 июля 2020, 19:05 • 89 • Политика
Экс-глава МИД Украины требует превратить Крым в "проблему для России". В Совфеде предложили наказать его за подобные призывы.
Бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина необходимо привлечь к ответственности за призыв к нарушению территориальной целостности России. Об этом телеканалу "360" заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.
Ранее Климкин потребовал превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России. Он также считает, что Киеву необходимо сотрудничать с "настоящими друзьями", которые разделяют украинские ценности.
Как считает Джабаров, украинский дипломат призывает к отделению полуострова от России. При этом сенатор напомнил, что Климкина можно назвать самого русским, ибо экс-глава МИД Украины родился в Курске.
"Как тут можно комментировать? Никак. Больше другого варианта нет. Крым - территория Российской Федерации, один из её субъектов, как и город Севастополь", - заявил парламентарий.
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 июля 2020, 04:00
|
22 июля 2020, 00:00
|
20 июля 2020, 01:00
|
25 июля 2020, 00:05
|
22 июля 2020, 00:00
|
22 июля 2020, 07:00
|
22 июля 2020, 05:00