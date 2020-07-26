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Климкин требует превратить Крым в "проблему для России". В Совфеде предлагают наказать его

26 июля 2020, 19:05  •  89 • Политика
Экс-глава МИД Украины требует превратить Крым в "проблему для России". В Совфеде предложили наказать его за подобные призывы.
Бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина необходимо привлечь к ответственности за призыв к нарушению территориальной целостности России. Об этом телеканалу "360" заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.
Ранее Климкин потребовал превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России. Он также считает, что Киеву необходимо сотрудничать с "настоящими друзьями", которые разделяют украинские ценности.
Как считает Джабаров, украинский дипломат призывает к отделению полуострова от России. При этом сенатор напомнил, что Климкина можно назвать самого русским, ибо экс-глава МИД Украины родился в Курске.
"Как тут можно комментировать? Никак. Больше другого варианта нет. Крым - территория Российской Федерации, один из её субъектов, как и город Севастополь", - заявил парламентарий.

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