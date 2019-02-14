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Климкин сравнил шансы россиян и марсиан стать наблюдателями на выборах
14 февраля 2019, 17:54 • 50 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «у марсиан больше шансов наблюдать за президентскими выборами в стране», чем у российских наблюдателей.
Reuters
Об этом глава ведомства написал в Twitter.
«Кто-то никак не успокоится относительно российских наблюдателей на украинских президентских выборах. У марсиан больше шансов понаблюдать за выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно лучше будут придерживаться её основополагающих принципов», — отметил министр.
Ранее в российском МИД заявили, что Россия намерена использовать своё право стать участником международного наблюдения за выборами президента на Украине.
К украинским властям также обратился председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак, он призвал Киев обеспечить аккредитацию наблюдателей от всех заинтересованных стран, в том числе от России.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.
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