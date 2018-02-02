Климкин: Смягчение санкций против России приведет к "расколу Европы"

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В интервью для немецкого СМИ министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что любое смягчение европейских санкций против России будет воспринято Кремлем как проявление слабости.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пугает Европу форменной политической катастрофой, если та хоть на миг ослабит санкционную политику в отношении России. По его словам, даже частичная отмена антироссийских санкций приведет к расколу Европы.

Своими страхами глава украинского внешнеполитического ведомства поделился с германской общественностью на страницах газеты Rheinische Post. В своем интервью для этого издания он заявил: "Санкции должны остаться в силе. Их эффективность неоспорима".

Если хоть одна из стран Евросоюза даст слабину и выскажется за отмену санкций — или если весь блок в целом решит их так или иначе смягчить — в Кремле это воспримут как "слабость Запада". После этого Москва лишь активизирует свои попытки разделить и уничтожить европейские страны.

В чем именно выражается или будет выражаться этот курс, Павел Климкин уточнять не стал. Пока, впрочем, Берлин так или иначе внемлет страхам украинского дипломата — или же, по крайней мере, германские власти все еще имеет какие-то свои причины сопротивляться отмене санкций. Накануне, резюмирует Rheinische Post, Берлин отверг предложение ряда премьер-министров восточных федеральных земель Германии отменить санкции против России.