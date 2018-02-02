Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Надо ли запрещать гастроли украинских артистов в России? (Руслан Осташко)
Многоходовки Путина: зачем Кремль раскручивает Грудинина
Пентагон ищет умелого стратега на случай войны с Китаем и Россией
Киев толкает Минск на создание Южного оперативного командования
Главная / Политика

Климкин: Смягчение санкций против России приведет к "расколу Европы"

02 февраля 2018, 06:24  •  231 • Политика
В интервью для немецкого СМИ министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что любое смягчение европейских санкций против России будет воспринято Кремлем как проявление слабости.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пугает Европу форменной политической катастрофой, если та хоть на миг ослабит санкционную политику в отношении России. По его словам, даже частичная отмена антироссийских санкций приведет к расколу Европы.
Своими страхами глава украинского внешнеполитического ведомства поделился с германской общественностью на страницах газеты Rheinische Post. В своем интервью для этого издания он заявил: "Санкции должны остаться в силе. Их эффективность неоспорима".
Если хоть одна из стран Евросоюза даст слабину и выскажется за отмену санкций — или если весь блок в целом решит их так или иначе смягчить — в Кремле это воспримут как "слабость Запада". После этого Москва лишь активизирует свои попытки разделить и уничтожить европейские страны.
В чем именно выражается или будет выражаться этот курс, Павел Климкин уточнять не стал. Пока, впрочем, Берлин так или иначе внемлет страхам украинского дипломата — или же, по крайней мере, германские власти все еще имеет какие-то свои причины сопротивляться отмене санкций. Накануне, резюмирует Rheinische Post, Берлин отверг предложение ряда премьер-министров восточных федеральных земель Германии отменить санкции против России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

231
Источник
Похожие новости
02 февраля 2018, 03:09
МИД: Перехват самолета ВМС США у берегов Крыма дал повод новой волне русофобской истерии
02 февраля 2018, 06:24
Тиллерсон призвал страны Латинской Америки не доверять Китаю и России
01 февраля 2018, 14:09
Распродажа орудий смерти: США сделали Польше скидку 50% на ракетные комплексы

02 февраля 2018, 04:24
Посол РФ: датские политики рисуют сюрреалистическую картину, говоря о российской угрозе
02 февраля 2018, 10:54
ЦИК: численность избирателей в РФ за полгода сократилась на полмиллиона человек
02 февраля 2018, 03:09
Глава ЦРУ: Без России борьба с терроризмом невозможна
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
02 февраля 2018, 06:24
Депрессия победила: Старший сын Фиделя Кастро покончил с собой
02 февраля 2018, 06:24
28 поводов для ярости: WADA требует отменить решение CAS по российским спортсменам
02 февраля 2018, 06:24
Небо принадлежит США: Пентагон не хочет договариваться о нормах полета в пограничных ...
02 февраля 2018, 09:09
Американский генерал описал сценарий войны с Россией
02 февраля 2018, 03:09
Сегодня гастролер, завтра предатель: Украина возьмет в ежовые рукавицы ездящих в Росс...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
30 января 2018, 14:54
Восстание олигархов по рецепту Госдепа
27 января 2018, 13:54
"Вот овощ наш национальный вам" - Пользователи ответили на запрет флага России на ОИ
28 января 2018, 06:09
Украинские националисты жаждут расправы над главой МИД Украины
27 января 2018, 20:24
Глава ВТО впал в ступор из-за возможного выхода России из организации
01 февраля 2018, 10:54
Эрдоган получил «первое китайское предупреждение» от ВС Сирии. Что произошло под Хадером?
30 января 2018, 10:09
Не будем плестись в хвосте обстоятельств: Ответ на санкции США найдут русские военные
28 января 2018, 12:39
Наводнение в Париже: Лувр затоплен, метро не работает, крысы атакуют город
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.