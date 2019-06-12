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Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
12 июня 2019, 14:24 • 160 • Украина
В случае возвращения российской делегации в ПАСЕ без выполнения Россией каких-либо условий Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европы.
Reuters
Об этом министр иностранных дел Павел Климкин написал в своей статье на сайте «Европейской правды».
«Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными. Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя», — заявил Климкин.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
3 июня комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.
В мае глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с ФАН оценила возможность участия российской делегации в июньской сессии ПАСЕ.
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