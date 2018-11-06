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Климкин рассказал об ограниченных возможностях СММ ОБСЕ в Донбассе
06 ноября 2018, 18:25 • 42 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook рассказал, что возможности наблюдателей миссии ОБСЕ в Донбассе ограничены.
Reuters
«Спектр возможностей наблюдателей ОБСЕ в Донбассе весьма ограничен... Но присутствие такой миссии гораздо важнее, чем отсутствие какой-либо», — написал он.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану принять участие турецким военным в составе миротворческой миссии под эгидой ООН в Донбассе.
31 октября стало известно, что первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг ушёл в отставку.
При этом он выразил надежду, что его преемник Марк Этерингтон справится со своими обязанностями.
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