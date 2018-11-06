Климкин рассказал об ограниченных возможностях СММ ОБСЕ в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook рассказал, что возможности наблюдателей миссии ОБСЕ в Донбассе ограничены.

«Спектр возможностей наблюдателей ОБСЕ в Донбассе весьма ограничен... Но присутствие такой миссии гораздо важнее, чем отсутствие какой-либо», — написал он.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану принять участие турецким военным в составе миротворческой миссии под эгидой ООН в Донбассе.

31 октября стало известно, что первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг ушёл в отставку.

При этом он выразил надежду, что его преемник Марк Этерингтон справится со своими обязанностями.