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Климкин рассказал об ограниченных возможностях СММ ОБСЕ в Донбассе

06 ноября 2018, 18:25  •  42 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook рассказал, что возможности наблюдателей миссии ОБСЕ в Донбассе ограничены.
 
Reuters
 

«Спектр возможностей наблюдателей ОБСЕ в Донбассе весьма ограничен... Но присутствие такой миссии гораздо важнее, чем отсутствие какой-либо», — написал он.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану принять участие турецким военным в составе миротворческой миссии под эгидой ООН в Донбассе.

31 октября стало известно, что первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг ушёл в отставку.

При этом он выразил надежду, что его преемник Марк Этерингтон справится со своими обязанностями.

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