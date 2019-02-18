Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Георгий Малинецкий. Бенефициары «нового средневековья»
"Всё время уговаривают не покупать С-400": Эрдоган рассказал о двойных...
BBC признает видео Белых касок постановкой, а США называют Россию спонсором терр...
"Определенно русская водка": Посольство России оценило "способ&qu...
Главная / Украина

Климкин рассказал об обсуждении в ЕС новых санкций против России

18 февраля 2019, 22:39  •  74 • Украина
Европейский союз продолжает обсуждение ограничительных мер в отношении России, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с главами МИД стран ЕС.
 
Reuters
 

Он отметил, что «видел», какие санкции против России уже согласованы, передаёт «Укринформ».

«Это будут персональные санкции. Но объявлять о них будет она (Федерика Могерини. — RT). Дискуссия относительно других возможных мер продолжается, она продолжается и здесь, на уровне Европейского союза, она продолжается и с отдельными странами — членами ЕС», — сказал дипломат.

По его словам, Украина рассчитывает на введение ограничения на доступ для российских судов в европейские порты.

«Здесь тоже есть идеи. Это также обсуждается. Но когда будут введены... Я так понимаю, что решение вступит в силу через несколько недель, а какое именно — скажет Федерика Могерини. Мы всё же пока что не являемся членами Европейского союза», — добавил Климкин.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подтвердила достижение политического консенсуса относительно новых индивидуальных антироссийских санкций. 

Как заявляли в Словакии, новые меры ЕС в связи с инцидентом в Керченском проливе предусматривают расширение индивидуальных санкций.

В МИД Австрии эти санкции назвали мягкими.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


74
Источник
Похожие новости
17 февраля 2019, 23:54
«Раскольники будут активизироваться повсеместно»: как сторонники новой церкви Украины захватывают храмы УПЦ
18 февраля 2019, 09:39
Эксперт оценил позицию ОБСЕ по недопуску российских наблюдателей на украинские выборы
18 февраля 2019, 12:54
На месте взрыва в Донецке найден фрагмент электродетонатора
Загрузка...
18 февраля 2019, 16:09
УПЦ обратилась в ООН и ЕС из-за давления на церковь
18 февраля 2019, 22:39
Нацсовет Украины проверит интервью Азарова в эфире местного телеканала
18 февраля 2019, 16:09
Эксперт оценил возможность снижения нормы потребления газа на Украине
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2019, 22:09
После задержания самолета с украинцами Израиль заподозрили в "государственном терроризме"
17 февраля 2019, 04:39
Порошенко в Мюнхене рассказал об "истории успеха" Украины, которая "не может перестать стрелять"
17 февраля 2019, 07:54
"Лучше поздно, чем никогда": Захарова рассказала, как внимательно слушал Лаврова экс-посол США Макфол
16 февраля 2019, 22:09
"Лавров жжет": Соловьев рассказал о том, как глава МИД поставил на место американского журналиста
14 февраля 2019, 21:24
Министр обороны парой фраз лишил Британию многомиллиардной торговой сделки
15 февраля 2019, 00:39
В США рискнули спровоцировать русскую "Булаву" засекреченной ракетой - СМИ
13 февраля 2019, 20:54
Зеленский пошел в отрыв
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.