Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брюссель засунул нос в Азовское море: Новая резолюция Европарламента оторвана от...
Нетривиальный ответ: Российские ракеты могут появиться в Латинской Америке
Американский эксперт заврался: "В США нет национальных границ!" Вечер ...
Европарламент хочет наградить террориста Олега Сенцова. Церемония назначена на д...
Главная / Украина

Климкин рассказал о ситуации с антивенгерскими билбордами в Закарпатье

25 октября 2018, 20:24  •  20 • Украина
Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о ходе расследования, связанного с билбордами, на которых были размещены сообщения о «венгерском сепаратизме» в Закарпатской области.
 
РИА Новости
 

Как сообщает «112 Украина», Климкин заявил, что у следствия уже есть подозреваемые в данном деле.

«Есть у нас подозрение, но, когда расследование будет завершено, сообщим», — сказал он.

По словам министра, в данном деле речь идёт о сознательной провокации.

«Общину нельзя обвинять в сепаратизме, хотя в общине есть очень радикальные представители, которые говорят: если мы лучше изучим украинский, то это будет давление к ассимиляции. Это сознательная провокация. Мы обязательно найдём», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье появились билборды со словами о «венгерском сепаратизме».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

20
Источник
Похожие новости
25 октября 2018, 20:24
В Константинополе пообещали разрешить украинский вопрос «в каноническом порядке»
25 октября 2018, 00:54
Сопутствующий рост: как удорожание газа на Украине скажется на стоимости отопления и горячей воды
25 октября 2018, 13:54
На Украине неизвестные обклеили портретами Сталина храм УПЦ МП

25 октября 2018, 17:09
Генпрокуратура Украины направила в суд дело против Жириновского
25 октября 2018, 07:24
«Отрабатывают задачи наступательного характера»: в Норвегии начались самые масштабные учения НАТО за последние 16 лет
25 октября 2018, 10:39
Лукашенко и Порошенко проведут встречу 26 октября
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
25 октября 2018, 04:24
Журналистка «Эха Москвы» призвала США не помогать Путину (Руслан Осташко)
25 октября 2018, 04:24
О чем молчат пилоты: Daily Mail раскрыл неприятную правду о полетах в авиалайнерах
25 октября 2018, 13:54
«Наводнение, дождь не прекращается»: жители Краснодарского края рассказали о ЧС из-за...
25 октября 2018, 01:09
Акушер-гинеколог фон дер Ляйен и бундесвер
25 октября 2018, 04:24
Смарт-бомба ждала своего часа: Эксперты объяснили - покушение на Захарченко было неми...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
22 октября 2018, 17:54
Терпение России вышло: Санкции против Украины могут стать небывало жесткими – эксперты
23 октября 2018, 00:24
Воздушный разведчик США оценил вооружение Крыма с Черного моря
21 октября 2018, 23:54
Учить мову? А на фига?
22 октября 2018, 01:39
Шойгу слово держит: Израиль пытается найти новый подход к системам ПВО в Сирии
24 октября 2018, 12:09
Израиль не оставил шанса русским
19 октября 2018, 05:24
Трагедия в Керчи: хватит быть идиотами (Анна Сочина)
24 октября 2018, 02:24
Бывший хозяин «Черкизона» написал Путину «покаянное письмо» - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.