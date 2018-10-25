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Климкин рассказал о ситуации с антивенгерскими билбордами в Закарпатье
25 октября 2018, 20:24 • 20 • Украина
Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о ходе расследования, связанного с билбордами, на которых были размещены сообщения о «венгерском сепаратизме» в Закарпатской области.
РИА Новости
Как сообщает «112 Украина», Климкин заявил, что у следствия уже есть подозреваемые в данном деле.
«Есть у нас подозрение, но, когда расследование будет завершено, сообщим», — сказал он.
По словам министра, в данном деле речь идёт о сознательной провокации.
«Общину нельзя обвинять в сепаратизме, хотя в общине есть очень радикальные представители, которые говорят: если мы лучше изучим украинский, то это будет давление к ассимиляции. Это сознательная провокация. Мы обязательно найдём», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в Закарпатье появились билборды со словами о «венгерском сепаратизме».
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