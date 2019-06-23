Климкин рассказал о «материалах» Трампа для встречи с Путиным

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в материалах президента США Дональда Трампа ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным «всё будет правильно написано» относительно украинского вопроса.

Соответствующее заявление он сделал в интервью украинскому «5 каналу».

По его словам, украинская сторона поговорила с представителями Белого дома и Госдепом «относительно того, каким образом украинский «трек» должен быть освещён».

«Конечно, Трамп сам будет принимать решение, но в его материалах, я уверен, всё будет правильно написано. Украина там точно будет присутствовать, и освобождение (украинских моряков) там тоже 100% будет присутствовать», — заявил Климкин.

Ранее Трамп заявил, что может обсудить на встрече с Путиным в Осаке тему «вмешательства» в предстоящие американские выборы 2020 года.

В МИД России заявили, что в опубликованном докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» нет ни одного доказательства «вмешательства» Москвы в президентскую гонку в США в 2016 году.