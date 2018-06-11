Климкин рассказал, каким образом Украина намерена добиться мира на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев намерен добиваться реальной безопасности в Донбассе под контролем ОБСЕ и миротворцев.

«Все СМИ говорят о Сингапуре, а нам своё делать: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождения наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом — это путь к миру», — написал он в Twitter.

Всі ЗМІ говорять про Сінгапур, а нам своє робити: реальна безпека під контролем ОБСЄ та миротворців, звільнення наших хлопців та справжні вибори, організовані Україною та міжнародним співтовариством - це шлях до миру. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 июня 2018 г.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что операция по возвращению Донбасса под контроль Киева должна быть полицейской, без применения военных сил.

Эксперт Центра военно-политической журналистики и заместитель председателя международной общественной организации «Вече» Владимир Орлов в беседе с ФАН оценил заявления Авакова о Донбассе.