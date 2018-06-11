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Климкин рассказал, каким образом Украина намерена добиться мира на Донбассе
11 июня 2018, 11:09 • 69 • Украина
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев намерен добиваться реальной безопасности в Донбассе под контролем ОБСЕ и миротворцев.
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«Все СМИ говорят о Сингапуре, а нам своё делать: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождения наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом — это путь к миру», — написал он в Twitter.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что операция по возвращению Донбасса под контроль Киева должна быть полицейской, без применения военных сил.
Эксперт Центра военно-политической журналистики и заместитель председателя международной общественной организации «Вече» Владимир Орлов в беседе с ФАН оценил заявления Авакова о Донбассе.
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