Климкин "отправил" Украину в "мясорубку". Русские читатели поспорили: Не туда

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин "отправил" страну в "мясорубку" геополитических интересов своих кураторов. Русские пользователи Сети поправили экс-министра: не туда, это уже не мясорубка.

По мнению Климкина, Украина попала в "геополитическую мясорубку".

"Байден принял решение касательно "Северного потока - 2" не как подачку Германии, она там вообще ни при чём", - сказал он в эфире украинского телевидения.

Климкин добавил, что Украине необходимо договариваться с Еврокомиссией и США о её внесении "в особую категорию" тех стран, которым помогут при возникновении угроз в энергетической сфере. По словам Климкина, Украине следует быть "в игре за одним столом", ориентируясь в первую очередь на Соединённые Штаты, а не на Германию и Францию.

Русские пользователи, оценивая слова Климкина, успокаивать министра не стали, более того, они уточнили, что его страна из-за своей политики уже находится даже не в мясорубке.

"Не в мясорубку - в унитаз", - уточняют одни.

Другие отмечают, что "Украина давно вышла из мясорубки и превратилась в фарш".

В целом же пользователи добавляют, что Украина пожинает то, что посеяла.